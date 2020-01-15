Беларусь отменяет визы на время чемпионата мира по хоккею

Безвизовый режим будет действовать с 1 по 31 мая 2021 года для туристов из 44 стран, включая Эстонию, Латвию и Литву , а также неграждан Латвии и Эстонии. Въехать в Беларусь без визы можно будет на любом виде транспорта. Во время чемпионата мира по хоккею туристы смогут бесплатно проезжать по платным дорогам на легковых автомобилях, сообщает Новая Газета Балтия.

Несмотря на безвизовый режим, туристам нужно будет иметь медицинскую страховку на время пребывания в Беларуси. С 20 апреля по 23 мая 2021 года скорая помощь в Беларуси для участников и болельщиков Чемпионата мира по хоккею в месте проведения матчей будет оказываться бесплатно.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая.