17.09.2020, 09:30

Бесплатная выставка в торговом центре Nautica расскажет о драконах самых разных видов и размеров


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Бесплатная выставка в торговом центре Nautica расскажет о драконах самых разных видов и размеров
Фото иллюстративноеPhoto by Laith Abushaar on Unsplash

15 сентября в торговом центре Nautica открылась бесплатная выставка о драконах в стиле фэнтези “Могучие драконы”. На выставке можно увидеть экспонаты в натуральную величину, связанные с драконами и победителями драконов, вместе с оружием и охотничьим снаряжением. Эту экспозицию, привезенную из Чехии и впервые оказавшуюся в Эстонии, можно посетить до 21 октября.

По словам руководителя центра Nautica Ольги Аллик, эта выставка увлекательна и особенно интересна для самых юных членов семьи. “Мистика, связанная с драконами, вероятно, не оставит равнодушным ни одного ребенка. Это мифическое существо также известно многим и по китайской астрологии, где оно является одним из двенадцати знаков-животных. Центр Nautica наполнится чуть более чем на месяц змееобразными существами и их укротителями, однако, помимо этого, также можно ознакомиться и с частями скелетов. Мы рады то и дело предлагать посетителям новые и интересные экспозиции, которые адресованы всем членам семьи и делают посещение нашего центра интересным опытом”, — отметила она.

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На выставке можно ознакомиться с драконами в натуральную величину, охотниками на драконов, или укротителями драконов, оружием, снаряжением, трофеями и останками скелетов.

Кроме того, центр объявил конкурс рисунков, к участию в котором приглашаются любители драконов и искусства в возрасте до 15 лет. Среди лучших авторов будут разыграны, по возрастным группам, подарочные карты центра Nautica стоимостью 200 евро, а авторов наиболее интересных рисунков ожидают сюрпризы в виде дополнительных призов. Рисунки можно отправить в электронном виде по адресу info@nautica.ee или принести в торговый центр. Более подробную информацию и правила участия можно найти по ссылке, а также на сайте можно ознакомиться с лучшими работами. Конкурс рисунков продлится три недели — с 17 сентября по 8 октября, и победители будут объявлены 12 октября.

Руководитель центра Nautica Ольга Аллик подчеркивает, что на всей территории торгового центра по-прежнему принимаются необходимые меры (бесконтактные дезинфицирующие средства и частая очистка поверхностей), чтобы обеспечить безопасность всех посетителей и работников. “Несмотря на сложную ситуацию, мы убеждены в том, что мы можем обеспечить безопасную и чистую среду, где люди могут чувствовать себя спокойно и комфортно во время совершения покупок и получения приятных впечатлений. Экспозиции, проводимые в торговом центре, дают приятный дополнительный повод посетить центр Nautica, поскольку, помимо шопинга, мы предлагаем интересную и образовательную добавочную ценность в виде выставки”, — добавила Аллик.

Выставка открыта с 15 сентября по 21 октября.

Посещение выставки бесплатно для всех.

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