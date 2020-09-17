Бесплатная выставка в торговом центре Nautica расскажет о драконах самых разных видов и размеров

По словам руководителя центра Nautica Ольги Аллик, эта выставка увлекательна и особенно интересна для самых юных членов семьи. “Мистика, связанная с драконами, вероятно, не оставит равнодушным ни одного ребенка. Это мифическое существо также известно многим и по китайской астрологии, где оно является одним из двенадцати знаков-животных. Центр Nautica наполнится чуть более чем на месяц змееобразными существами и их укротителями, однако, помимо этого, также можно ознакомиться и с частями скелетов. Мы рады то и дело предлагать посетителям новые и интересные экспозиции, которые адресованы всем членам семьи и делают посещение нашего центра интересным опытом”, — отметила она.

На выставке можно ознакомиться с драконами в натуральную величину, охотниками на драконов, или укротителями драконов, оружием, снаряжением, трофеями и останками скелетов.