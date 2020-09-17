Бесплатная выставка в торговом центре Nautica расскажет о драконах самых разных видов и размеров

Кроме того, центр объявил конкурс рисунков, к участию в котором приглашаются любители драконов и искусства в возрасте до 15 лет. Среди лучших авторов будут разыграны, по возрастным группам, подарочные карты центра Nautica стоимостью 200 евро, а авторов наиболее интересных рисунков ожидают сюрпризы в виде дополнительных призов. Рисунки можно отправить в электронном виде по адресу info@nautica.ee или принести в торговый центр. Более подробную информацию и правила участия можно найти по ссылке, а также на сайте можно ознакомиться с лучшими работами. Конкурс рисунков продлится три недели — с 17 сентября по 8 октября, и победители будут объявлены 12 октября.
Руководитель центра Nautica Ольга Аллик подчеркивает, что на всей территории торгового центра по-прежнему принимаются необходимые меры (бесконтактные дезинфицирующие средства и частая очистка поверхностей), чтобы обеспечить безопасность всех посетителей и работников. “Несмотря на сложную ситуацию, мы убеждены в том, что мы можем обеспечить безопасную и чистую среду, где люди могут чувствовать себя спокойно и комфортно во время совершения покупок и получения приятных впечатлений. Экспозиции, проводимые в торговом центре, дают приятный дополнительный повод посетить центр Nautica, поскольку, помимо шопинга, мы предлагаем интересную и образовательную добавочную ценность в виде выставки”, — добавила Аллик.
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