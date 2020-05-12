Беспрецедентная акция: авиакомпания Qatar Airways дарит 100 000 билетов медицинским работникам

Кампания продолжится с 12 мая до 18 мая и распространяется на все рейсы Qatar Airways в период с 26.05 по 10.12.2020. Всем, кто работает в медицинской сфере, предоставляется право забронировать билеты туристического класса на себя и 1 друга в возрасте от 12 лет. Отмечается, что билеты бесплатные, но всем участникам акции нужно будет оплатить сборы тех аэропортов, куда они направляются.

Забронировать билеты можно по специальному промокоду (выкупать билеты сразу не надо!). На каждого человека дается максимум 2 промокода.

Для того, чтобы получить промокод, нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте авиакомпании

ввести все свои данные как медицинского работника

Количество бесплатных билетов ограничено!

Более подробно ЗДЕСЬ.