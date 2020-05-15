Бизнесмен: без финских туристов Пярну, Курессааре и Хаапсалу лето не пережить
Глава Eften Capital Вильяр Аракас считает, что туристический сектор Эстонии сможет выжить летом только в том случае, если к нам вернутся финские туристы, пишет Ärileht.
Глава Eften Capital Вильяр Аракас считает, что туристический сектор Эстонии сможет выжить летом только в том случае, если к нам вернутся финские туристы, пишет Ärileht.
Принадлежащая Eften Capital столичная гостиница Palace не работает уже два месяца. А из 24 этажей большого отеля Radisson Sky открыто только четыре. По словам Вильяра Аракаса, оборот очень сильно упал, а кризис, вероятно, продлится дольше, чем они ранее прогнозировали.
“Если в апреле 2019 и 2018 годов оборот Radisson составлял примерно 800 000 евро в месяц, то в апреле 2020 года он составил всего 60 000 евро. А в мае будет и того меньше”, — сказал Вильяр Аракас в передаче “Esimene stuudio” на ETV.
Он считает, что Таллинн никогда еще не был так ограничен со времен Второй мировой войны: сейчас турист не может добраться до столицы Эстонии ни во морю, ни по суше. Практически полностью отсутствует и воздушное сообщение. Логично, что номера в отелях сейчас тоже никому не нужны.
Предприятие сократило почти половину рабочих мест, однако надеется, что в какой-то момент сможет восстановить работников.
Вильяр Аракас высоко оценил решение об открытии границ между странами Балтии, но считает, что для спасения эстонской туристической индустрии необходимо скорейшее восстановление регулярного пассажирского паромного сообщения с Финляндией. Он признал тот факт, что Эстония зачастую довольно высокомерна по отношению к финским туристам, но без них такие курортные города, как Пярну, Курессааре и Хаапсалу лето просто не переживут.
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