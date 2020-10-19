Бизнесмен об отмене рождественской ярмарки на Ратушной площади: если нет туристов, то и смысла там торговать тоже нет

“Сложно принять решение. С одной стороны, можно подумать, что все это ерунда. Но с другой стороны, мы не знаем, что принесет ноябрь и ближайшие месяцы с точки зрения вируса. Много непонимания, — прокомментировал он.

Его фирма, основанная в 2008 году, уже более десяти лет продавала свои товары на рождественской ярмарке в Старом городе.

На прошлой неделе старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым подтвердила, что традиционного рождественского базара на Ратушной площади в этом году не будет. По ее словам, в прошлые годы на Ратушной площади отлично размещалось 27 торговых точек, но в этом году их не будет, так как это не позволит обеспечить необходимую дистанцию между людьми. Власти Таллинна надеются, что владельцы ближайших к Ратушной площади ресторанов, кафе и магазинчиков помогут создать рождественское настроение.