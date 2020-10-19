19.10.2020, 13:10

Бизнесмен об отмене рождественской ярмарки на Ратушной площади: если нет туристов, то и смысла там торговать тоже нет

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Бизнесмен об отмене рождественской ярмарки на Ратушной площади: если нет туристов, то и смысла там торговать тоже нет
Foto: Taavi Sepp

Комментируя отмену рождественской ярмарки на Ратушной площади, Ахто Вегманн, генеральный директор компании Loov Organic OÜ, занимающейся продажей органических продуктов, сказал, что из-за нехватки туристов участие в этом мероприятии не имеет смысла, пишет Ärileht.

“Сложно принять решение. С одной стороны, можно подумать, что все это ерунда. Но с другой стороны, мы не знаем, что принесет ноябрь и ближайшие месяцы с точки зрения вируса. Много непонимания, — прокомментировал он.

Его фирма, основанная в 2008 году, уже более десяти лет продавала свои товары на рождественской ярмарке в Старом городе.

На прошлой неделе старейшина управы района Кесклинн Моника Хауканым подтвердила, что традиционного рождественского базара на Ратушной площади в этом году не будет. По ее словам, в прошлые годы на Ратушной площади отлично размещалось 27 торговых точек, но в этом году их не будет, так как это не позволит обеспечить необходимую дистанцию между людьми. Власти Таллинна надеются, что владельцы ближайших к Ратушной площади ресторанов, кафе и магазинчиков помогут создать рождественское настроение.

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Как сказал генеральный директор компании Loov Organic OÜ Ахто Вегманн, более половины посетителей рождественской ярмарки обычно были туристами, большинство из которых приезжали в Таллинн из Финляндии и России. “Если нет туристов, нет смысла там находиться”, — сказал он.

“У организатора, наверное, был план сделать рынок поменьше, но мы и сами решили, что не будем участвовать в этом году. Мы поняли, что слишком много рисков, — сказал Вегманн. — Я не одобряю и не критикую это решение”.

Однако компания, работающая уже 12 лет, не так сильно пострадала от кризиса, вызванного коронавирусом, как другие. По словам генерального директора, люди стали больше интересоваться полезными для здоровья продуктами. За это время показатели продаж компании даже увеличились. “Мы довольны экспортом. Осведомленность людей о здоровой пище возросла. Люди больше внимания уделяют здоровью и повышению иммунитета. Все это пробудило большой интерес к нашей деятельности”, — добавил он.

В прошлом году оборот Loov Organic OÜ превысил 2,2 миллиона, а прибыль — почти 160 000 евро.

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