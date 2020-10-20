20.10.2020, 13:02

Бизнесмен: оборот гостиниц рухнул на 65%, а турбюро — сразу на 90%

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StockFoto: Martin Pedaja

По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, в особенно плачевном состоянии находятся предприятия размещения в столице — их оборот сегодня ниже прошлогоднего на 81%, сообщает rus.err.ee.

“Представьте себе, предприниматели оставляют отели открытыми при таких экономических показателях. При том, что и за летний период не удалось накопить достаточно ресурсов. Нашу страну посетили на 84% меньше зарубежных гостей, проведение международных конференций — заморожено, круизных туристов — тоже нет. И со всем этим багажом мы стоим на пороге начала низкого туристического сезона. При этом большинство границ по-прежнему остаются закрытыми”, — рассказал Кяпп.

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