Бизнесмен: оборот гостиниц рухнул на 65%, а турбюро — сразу на 90%

По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, в особенно плачевном состоянии находятся предприятия размещения в столице — их оборот сегодня ниже прошлогоднего на 81%, сообщает rus.err.ee.
“Представьте себе, предприниматели оставляют отели открытыми при таких экономических показателях. При том, что и за летний период не удалось накопить достаточно ресурсов. Нашу страну посетили на 84% меньше зарубежных гостей, проведение международных конференций — заморожено, круизных туристов — тоже нет. И со всем этим багажом мы стоим на пороге начала низкого туристического сезона. При этом большинство границ по-прежнему остаются закрытыми”, — рассказал Кяпп.
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