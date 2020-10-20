Бизнесмен: оборот гостиниц рухнул на 65%, а турбюро — сразу на 90%

“Представьте себе, предприниматели оставляют отели открытыми при таких экономических показателях. При том, что и за летний период не удалось накопить достаточно ресурсов. Нашу страну посетили на 84% меньше зарубежных гостей, проведение международных конференций — заморожено, круизных туристов — тоже нет. И со всем этим багажом мы стоим на пороге начала низкого туристического сезона. При этом большинство границ по-прежнему остаются закрытыми”, — рассказал Кяпп.

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