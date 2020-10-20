Бизнесмен: оборот гостиниц рухнул на 65%, а турбюро — сразу на 90%
По словам председателя правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айна Кяппа, в особенно плачевном состоянии находятся предприятия размещения в столице — их оборот сегодня ниже прошлогоднего на 81%, сообщает rus.err.ee.
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