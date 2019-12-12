Благодаря дополнительным рейсам Lux Express все пассажиры попадут домой на Рождество

Дополнительные автобусы начнут курсировать между городами начиная с завтрашнего дня, 13-го декабря: они будут отправляться с интервалом в один-два часа с обеда и до вечера пятницы, а также по воскресеньям. Пассажиры смогут выбрать между автобусами повышенной комфортности Lux Express и автобусами Extra с более дешевыми тарифами, но без мультимедийных экранов. Если полный билет Lux Express в часы пик стоит 12 евро, а в Lounge-классе – 15 евро, то билет Ekstra стоит 9 евро.

По словам члена правления Lux Express Янно Ритсберга, в середине недели спрос как на автобусные, так и на железнодорожные билеты ниже, чем на выходных. «Lux Express может найти своим автобусам другое применение - например, чартерные перевозки на заказ, в то время как поезда ездят полупустые и тратят деньги налогоплательщиков», - сказал он. «С другой стороны, на выходных в поездах полно пассажиров, но организация дополнительных отправлений является нерентабельной. Мы хотим, чтобы никто больше не сидел на полу в поезде – в автобусе, который отвезет вас домой к Рождеству, у каждого есть свое место».