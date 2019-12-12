12.12.2019, 10:30

Благодаря дополнительным рейсам Lux Express все пассажиры попадут домой на Рождество


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Bussiliin
BussiliinFoto: Ilmar Saabas

В декабре Lux Express добавит более 200 дополнительных рейсов по маршруту Таллинн-Тарту, таким образом решив проблему нехватки мест в автобусах по пятницам и воскресеньям. В общей сложности это обеспечит свыше тысячи дополнительных мест.

Дополнительные автобусы начнут курсировать между городами начиная с завтрашнего дня, 13-го декабря: они будут отправляться с интервалом в один-два часа с обеда и до вечера пятницы, а также по воскресеньям. Пассажиры смогут выбрать между автобусами повышенной комфортности Lux Express и автобусами Extra с более дешевыми тарифами, но без мультимедийных экранов. Если полный билет Lux Express в часы пик стоит 12 евро, а в Lounge-классе – 15 евро, то билет Ekstra стоит 9 евро.

По словам члена правления Lux Express Янно Ритсберга, в середине недели спрос как на автобусные, так и на железнодорожные билеты ниже, чем на выходных. «Lux Express может найти своим автобусам другое применение - например, чартерные перевозки на заказ, в то время как поезда ездят полупустые и тратят деньги налогоплательщиков», - сказал он. «С другой стороны, на выходных в поездах полно пассажиров, но организация дополнительных отправлений является нерентабельной. Мы хотим, чтобы никто больше не сидел на полу в поезде – в автобусе, который отвезет вас домой к Рождеству, у каждого есть свое место».

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При этом билет по-прежнему стоит покупать заранее. «Автобусы по маршруту Таллинн-Тарту отправляются каждые полчаса, что делает плотность расписания сопоставимой с некоторыми городскими линиями», - сказал Ритсберг. «Если пассажир не купил билет на необходимый рейс, то может случиться так, что ему придется отправиться на следующем, поэтому мы советуем делать это заранее».

Помимо декабря, дополнительные рейсы по необходимости будут введены в расписание и в январе, а начиная с февраля, автобусы Ekstra будут курсировать по фиксированному графику по пятницам и воскресеньям.

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