Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо?

После двух катастроф, унесших жизни 346 человек, авиакомпании приостановили эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 Max. Запрет стал самым продолжительным в истории гражданской авиации, однако в ближайшее время его, скорее всего, отменят.

Авиаперевозчики ожидают, что в среду, 18 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликует директиву, в которой детально изложит условия возвращения Boeing 737 Max в коммерческую эксплуатацию.

В США уже планируют рейсы с Boeing 737 Max

Одна из крупнейших авиакомпаний в мире American Airlines уже внесла в свою систему резервирования полет на таком самолете по маршруту Нью-Йорк — Майами 29 декабря.

В свою очередь в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) объявили, что одобрят допуск Boeing 737 Max к полетам после того, как FAA выдаст соответствующее разрешение. Ранее европейский регулятор выразил удовлетворение по поводу изменений, внесенных в эту модель самолета. Прежде всего — в программное обеспечение системы маневрирования по тангажу (MCAS), неисправности в которой, как сообщалось, стали основной причиной авиакатастроф.