Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо?
Запрет на полеты Boeing 737 Max из-за двух авиакатастроф длится уже более полутора лет. Но к концу года эту модель могут вернуть в эксплуатацию.
Запрет на полеты Boeing 737 Max из-за двух авиакатастроф длится уже более полутора лет. Но к концу года эту модель могут вернуть в эксплуатацию.
После двух катастроф, унесших жизни 346 человек, авиакомпании приостановили эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 Max. Запрет стал самым продолжительным в истории гражданской авиации, однако в ближайшее время его, скорее всего, отменят.
Авиаперевозчики ожидают, что в среду, 18 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликует директиву, в которой детально изложит условия возвращения Boeing 737 Max в коммерческую эксплуатацию.
Одна из крупнейших авиакомпаний в мире American Airlines уже внесла в свою систему резервирования полет на таком самолете по маршруту Нью-Йорк — Майами 29 декабря.
В свою очередь в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) объявили, что одобрят допуск Boeing 737 Max к полетам после того, как FAA выдаст соответствующее разрешение. Ранее европейский регулятор выразил удовлетворение по поводу изменений, внесенных в эту модель самолета. Прежде всего — в программное обеспечение системы маневрирования по тангажу (MCAS), неисправности в которой, как сообщалось, стали основной причиной авиакатастроф.
EASA, правда, настаивает на разработке так называемого синтетического сенсора для однозначного определения положения лайнера в полете с помощью бортовых систем. Но поскольку создание такого сенсора может занять до двух лет, его разработка допускается параллельно с возобновлением полетов Boeing 737 Max.
Несмотря на резкое снижение числа авиапассажиров из-за пандемии коронавируса, в Европе есть как минимум один крупный авиаперевозчик, заинтересованный в том, чтобы полеты на Boeing 737 Max возобновились как можно скорее.
“Эти машины — ключ к нашей стратегии будущего, — говорит исполнительный директор бюджетной авиакомпании Ryanair Эдди Уилсон. — Чем раньше мы их получим, тем лучше. Мы к этому готовы, потому что с 737 Max мы сможем еще больше сократить наши расходы”.
Ирландский лоукостер — крупнейший покупатель этой модели в Европе: Ryanair заказал у Boeing 135 лайнеров, но из-за запрета не успел получить ни одного. “Мы исходим из того, что будем летать на Boeing 737 Max не позднее следующего лета”, — надеется глава Ryanair.
Однако большинство других европейских клиентов, в том числе Norwegian Air Shuttle (110 заказов), Turkish Airlines (75) и TUI (72), не торопятся получить свои уже готовые самолеты, припаркованные в Сиэтле и его окрестностях.
“Из-за вируса никто не спешит, за исключением самого Boeing”, — говорит эксперт американского издания Aviation Week Шон Бродерик. По его словам, компании медлят, потому что платить производителю нужно только при передаче самолетов, а пока расходы за простаивающие машины несет сам Boeing. Бродерик добавляет, что многие авиаперевозчики вообще отказались от покупки модели 737 Max: из сделанных ранее 4400 заказов 1043 были аннулированы или переоформлены на другие типы самолетов.
После объявления запрета на полеты Boeing продолжал производство самолетов этого типа. “Из 470 готовых машин около 60 в настоящий момент не имеют покупателей, — говорит Шон Бродерик, — но в целом авиакомпании хотят использовать Boeing 737 Max, потому что он намного эффективнее других моделей”.
Если запрет на полеты отменят, авиакомпаниям предстоит не только организовать дополнительное обучение своих пилотов, но и убедить их, а главное — пассажиров — в надежности самолетов этого типа и безопасности полетов на них.
“Для некоторых пассажиров снова подняться на борт Boeing 737 Max будет даже более серьезной проблемой, чем страх перед коронавирусом”, — предполагает Бродерик. В American Airlines уже планируют обширные кампании для того, чтобы убедить людей в безопасности этой модели — экскурсионные полеты для персонала и часто летающих пассажиров, осмотр самолетов Boeing 737 Max в аэропортах и онлайн-сессии, на которых можно будет задать вопрос пилотам и механикам.
Европейские авиакомпании, такие как TUIfly в Германии, тоже планируют рекламные акции с тем, чтобы убедить публику в безопасности таких лайнеров.
Первый раз Boeing 737 Max потерпел крушение в Индонезии в октябре 2018 года. Всего несколько спустя, в марте 2019 года, такой же лайнер разбился в Эфиопии. В результате этих двух авиакатастроф погибли 346 человек. Как сообщалось, причиной стали изъяны в работе системы маневрирования по тангажу (MCAS). Кроме того, было установлено, что авиакомпании экономики на обучении пилотов работе с MCAS из-за его дороговизны.
Одновременно были выявлены вопиющие нарушения в официальной системе контроля за производителем самолетов. Выяснилось, в частности, что FAA делегировала основные надзорные задачи самому Boeing. В результате доверие к крупнейшему в мире авиапроизводителю оказалось подорванным, его бизнесу нанесен серьезный ущерб и поставлен под сомнение порядок допуска новых самолетов, действовавший во всем мире на протяжении многих десятилетий.
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