Boeing 737 MAX выполнил первый рейс после полутора лет запрета на полеты этой модели

Эксплуатацию лайнера приостановили по всему миру в марте 2019 года после двух катастроф. Корпорация Boeing остановила производство лайнеров, чтобы исправить софт, который стал причиной крушений. В ноябре 2020-го США и Бразилия первыми разрешили возобновить полеты 737 MAX

Авиакомпания выполнила рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри на юге Бразилии, пишет Meduza.

Как пишет AFP, сотрудники которого были на борту, на рейс продали 88% мест (лайнер вмещает 186 пассажиров). Экипаж не упоминал, что это первый коммерческий полет 737 MAX после запрета.

Большинство пассажиров, как отмечает агентство, не обратили внимания на модель самолета.

Как следует из данных сервиса Flightradar 24, лайнер совершил несколько перелетов в течение недели до 9 декабря. Вероятно, это были тестовые рейсы.