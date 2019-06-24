Более 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за сокрытия дефектов в самолетах

Boeing “совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире”, считают истцы. В иске сказано, что пилоты продолжают “нести потери при получении зарплаты, а также испытывают другие экономические и не связанные с финансами трудности”.

19 июня телеканал CNBC сообщил, что летчики американской авиакомпании Southwest Airlines требуют от Boeing компенсации недополученной зарплаты из-за запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. По данным экспертов телеканала, Southwest Airlines теряет 8,5 млн долларов каждый месяц простоя самолетов данной серии.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. А 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.