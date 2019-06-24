24.06.2019, 08:41

Более 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за сокрытия дефектов в самолетах


NEWSru.com
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Более 400 пилотов подали в суд на Boeing из-за сокрытия дефектов в самолетах
Foto: Mike Blake / REUTERS

Более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing из-за сокрытия дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам в Индонезии и Эфиопии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье на своем сайте телеканал ABC со ссылкой на документы суда. Иск будет рассмотрен 21 октября в суде Чикаго.

Boeing “совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире”, считают истцы. В иске сказано, что пилоты продолжают “нести потери при получении зарплаты, а также испытывают другие экономические и не связанные с финансами трудности”.

19 июня телеканал CNBC сообщил, что летчики американской авиакомпании Southwest Airlines требуют от Boeing компенсации недополученной зарплаты из-за запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. По данным экспертов телеканала, Southwest Airlines теряет 8,5 млн долларов каждый месяц простоя самолетов данной серии.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. А 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. По предварительным данным, ошибочное срабатывание системы автоматического управления MCAS вызвано неверными данными от сломавшегося датчика угла атаки. При этом работа системы MCAS не была описана в руководстве по эксплуатации самолета.

Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Так, 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.

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