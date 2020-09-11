Более половины стран мира ослабили ограничения на поездки

“В общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки, это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все ограничения на путешествия, а остальные сохранили часть ограничительных мер. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения COVID-19”, — сообщает организация.

Как отмечает UNWTO, 79% государств с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%, передает “Интерфакс”. При этом 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.