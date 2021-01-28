28.01.2021, 14:35

Болгария с 29 января вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих


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Болгария с 29 января вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих
Scanpix, ZUMAPRESS.com

Болгария с 29 января вводит обязательные справки о тестировании на ковид для всех въезжающих в страну воздушным, морским и наземным путем в связи с распространением нового типа коронавируса.

Как заявили в министерстве здравоохранения страны, тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до въезда. Для граждан Болгарии, у которых тест окажется положительным, вводится обязательный 10-дневный карантин.

В последние недели число новых случаев коронавируса в Болгарии начало снижаться. С 1 февраля в стране откроются торговые и фитнес-центры, а с 4 февраля возобновится работа школ. С 1 марта Минздрав разрешил открыться ресторанам и кафе с загрузкой, не превышающей 50% максимальной, но ночные клубы и бары останутся закрытыми и после этой даты.

Между тем, по данным национального института статистики, число иностранных туристов в Болгарии в декабре упало на 63% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 246 тыс. человек. Большинство из них составили граждане Турции, Румынии и Сербии. Число граждан Евросоюза сократилось до 36%. Лишь 10% иностранцев прибыли с целью отдыха, 17% — в командировки. Более 70% приезжали для посещения друзей или родственников, а также проехали страну транзитом.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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