09.07.2019, 09:10

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО: В Стамбуле открыли новый роскошный аэропорт — самый большой в мире. Какая судьба ждет старый?


Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 16
Galerii: 18 pilti
Istanbuli lennujaam Foto: Picasa, igairport.com

29 октября 2018 года на территории европейской части Стамбула в Турции был открыт новый аэропорт — Международный аэропорт Стамбул. По заявлению турецких властей, это самый большой аэропорт в мире. Но что же станет с бывшим стамбульским международным аэропортом?

Уже сейчас в новом аэропорту открыты пассажирский терминал, рассчитанный на 90 млн пассажиров в год, внутренняя парковка на 12 тысяч мест, 4 взлетно-посадочные полосы. После завершения всех этапов строительства аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он сможет обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно, а максимальный пассажиропоток составит до 200 млн пассажиров к 2035 году.

Прямое авиасообщение Турции с Эстонией Turkish Airlines открыли 11 июня 2013 года, и сейчас из нового аэропорта Стамбула в Эстонию каждую неделю вылетает по 10 рейсов.

Старый международный аэропорт — Стамбульский аэропорт имени Ататюрка — 6 апреля 2019 года окончательно перестал принимать пассажирские рейсы. На данный момент в старом аэропорту все еще открыт грузовой терминал. Как заявили турецкие власти, полное закрытие аэропорта произойдет в 2022 году.

Что же ждет аэропорт имени Ататюрка в будущем: ему найдут новое применение, снесут или же просто оставят стоять заброшенным сталкерам на радость?

Simple Flying пишет, что один из вариантов — продолжать использовать аэропорт по назначению, но только для частных рейсов. Также его могут передать в использование для обучения и тренировки будущих пилотов и обслуживающего персонала самолетов — или же Силам обороны для тренировки и военных целей. Поступало предложение использовать просторные помещения аэропорта для проведения ярмарок, различных съездов и конференций.

Однако представитель Turkish Airlines сообщил Delfi, что скорее всего здание аэропорта будет снесено, а территория будет либо застроена, либо там разобьют большой парк.

Напомним, что в 2016 году в аэропорту имени Ататюрка произошел теракт, в результате чего погиб 41 человек и более 230 получили ранения. Это значительно повлияло на приток пассажиров в Стамбул, но на данный момент пассажирский поток не только восстановился, но и вырос.

Читать еще

Читайте также:
Читайте также: