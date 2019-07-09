БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО: В Стамбуле открыли новый роскошный аэропорт — самый большой в мире. Какая судьба ждет старый?

Уже сейчас в новом аэропорту открыты пассажирский терминал, рассчитанный на 90 млн пассажиров в год, внутренняя парковка на 12 тысяч мест, 4 взлетно-посадочные полосы. После завершения всех этапов строительства аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он сможет обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно, а максимальный пассажиропоток составит до 200 млн пассажиров к 2035 году.

Прямое авиасообщение Турции с Эстонией Turkish Airlines открыли 11 июня 2013 года, и сейчас из нового аэропорта Стамбула в Эстонию каждую неделю вылетает по 10 рейсов.

Старый международный аэропорт — Стамбульский аэропорт имени Ататюрка — 6 апреля 2019 года окончательно перестал принимать пассажирские рейсы. На данный момент в старом аэропорту все еще открыт грузовой терминал. Как заявили турецкие власти, полное закрытие аэропорта произойдет в 2022 году.