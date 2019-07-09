БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО: В Стамбуле открыли новый роскошный аэропорт — самый большой в мире. Какая судьба ждет старый?

Что же ждет аэропорт имени Ататюрка в будущем: ему найдут новое применение, снесут или же просто оставят стоять заброшенным сталкерам на радость?
Simple Flying пишет, что один из вариантов — продолжать использовать аэропорт по назначению, но только для частных рейсов. Также его могут передать в использование для обучения и тренировки будущих пилотов и обслуживающего персонала самолетов — или же Силам обороны для тренировки и военных целей. Поступало предложение использовать просторные помещения аэропорта для проведения ярмарок, различных съездов и конференций.
Однако представитель Turkish Airlines сообщил Delfi, что скорее всего здание аэропорта будет снесено, а территория будет либо застроена, либо там разобьют большой парк.
Напомним, что в 2016 году в аэропорту имени Ататюрка произошел теракт, в результате чего погиб 41 человек и более 230 получили ранения. Это значительно повлияло на приток пассажиров в Стамбул, но на данный момент пассажирский поток не только восстановился, но и вырос.
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