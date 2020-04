Большая спасательная операция МИД Эстонии: круглосуточный кризисный штаб, билеты по 12900 евро и эстонские туристы по всему миру

По этой причине на данный момент на чемоданах сидят еще 40 эстонцев.

Большие надежды связаны с Qatar Airways, объявившей, что она запускает кампанию „We will get you home“ (мы вернем вас домой!) и обещает со следующей недели перевести из Австралии и Новой Зеландии (через Доху) в Европу около 50 000 человек.

Кроме того, когда стали закрываться границы, новые ограничения вводились буквально каждый час. Например, власти Новой Зеландии решили, что, если иностранцам необходимо попасть в международный аэропорт Окленда на Северном острове, воспользоваться внутренними рейсами для этого нельзя. Так как государство состоит из двух больших островов, то 7 эстонцев, находившихся на тот момент на Южном острове, автоматически попадали в ловушку. На все запросы посольства Эстонии чиновники Новой Зеландии отвечали, что для них главным приоритетом является здоровье местных жителей.