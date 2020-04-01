В течение последних трех недель около 100 сотрудников Министерства иностранных дел и дипломатов сутками напролет решали, как помочь тысячам жителей Эстонии вернуться домой, пишет Eesti Ekspress.
Большая спасательная операция МИД Эстонии: круглосуточный кризисный штаб, билеты по 12900 евро и эстонские туристы по всему миру
Четыре года назад МИД организовал для эстонских консулов курс прохождения кризисной ситуации.
50 эстонских дипломатов со всего мира разыграли тогда сценарий, согласно которому в одной из южных стран Европы якобы происходит террористический акт, и нужно немедленно организовать возвращение домой 200 граждан Эстонии. Тогда консулы заявляли, что такая ситуация маловероятна. Но нынешний кризис, вызванный распространением коронавируса, показал, что случится может что угодно. За прошедшие три недели МИД Эстонии получил 8000 писем и звонков от эстоноземельцев, оказавшихся в ловушке в разных странах мира.
Китай: 75 жителей Эстонии
Ход событий: В декабре в Китае обнаружен новый вирус. В январе проходит встреча консулов Европейского союза, где дипломаты обмениваются мнениями относительно коронавируса, его влияния и возможных последствий в контексте “другие важные вопросы”. 27 января Министерство иностранных дел Эстонии выпускает первое предупреждение об ограничениях поездок в китайскую провинцию Хубей. Через 4 дня Франция организует первый эвакуационный рейс для вывоза своих граждан из Китая. Сначала закрывают 19-миллионный Ухань, а затем и всю провинцию Хубей с населением 60 миллионов человек.
По данным эстонского консула в Пекине Лауры-Лийсы Лавинг, в начале февраля в Китае находилось в общей сложности 75 жителей Эстонии. Из них большая часть смогла без проблем вернуться домой и не нуждалась в дополнительной помощи. Но самая большая проблема возникла с вызволением из уже закрытой провинции Хубей одного гражданина Эстонии. В конечном итоге ему смогли помочь: он смог выехать из китайского города Ичан с пятью дипломатическими нотами (три ноты были от Эстонии и две от Франции) и двумя справками о здоровье.
“Если и было что-то новое во время этого кризиса, так это то, что мы вновь стали использовать факс. Оформление бумажных документов для перемещения нашего гражданина из одного китайского города в другой и дальнейшей отправки его на самолете домой не представлялось возможным. Поэтому пришлось прибегнуть к старому, уже практически позабытому факсу, через который мы отправляли все официальные письма и дипломатические ноты. Честно сказать, я даже не знала до этого, какой именно аппарат отправляет факсы. Потом выяснилось, что эта функция есть и у офисного принтера”, — говорит консул Лавинг.
Автобус, который доставлял иностранных граждан на эвакуационный самолет из разных частей строго охраняемой провинции Ухань, был организован Швейцарией, заплатившей за это в 30 раз больше, чем обычно. Однако с гражданина Эстонии никаких денег за эвакуацию не потребовали, а лишь предупредили, что он должен будет по прибытии во Францию провести 14 дней на карантине.
Кризисный штаб МИДа
12 марта в Эстонии вводит чрезвычайное положение и практически сразу же Министр иностранных дел призывает всех жителей страны незамедлительно вернуться домой пока еще открыты границы и летают самолеты. В это же время МИД открывает горячую линию и создает круглосуточный кризисный штаб, чтобы помочь всем, кто оказался в сложной ситуации. В самое пиковое время одновременно на телефонные звонки и электронные письма отвечали 9 человек. Каждые сутки обновлялись данные о новых ограничениях во всем мире, о закрытии национальных границ и временной приостановки деятельности тех или иных авиакомпаний. За этой быстро меняющейся информацией следили 30 сотрудников в Таллинне, а также посольства и консульства по всему миру. В течение двух недель проблемами эстонских путешественников занималось около ста чиновников МИДа.
Стоит отметить, что большая часть жителей Эстонии все же смогла комфортно и без проблем вернуться домой в течение всего марта.
Однако первым серьезным ударом стало заявление правительства Польши о полном запрете транзита через страну с 15 марта. Сотни эстонцев, прислушавшись к рекомендациям МИДа, отправились к немецко-польской границе, надеясь на зеленый коридор. В результате нежелания польской стороны пойти на уступки, всем пришлось возвращаться в Германию. К счастью, на помощь пришли немецкое правительство и паромная компания Tallink, доставившая жителей Эстонии домой морем.
Член кризисного штаба Министерства иностранных дел, директор бюро консульской помощи Тийна Калласмаа удивляется, как много эстонцев разбросано по миру. Прав был великий Хемингуэй — в каждом порту есть хотя бы один эстонец! Например, в МИД обратилась за помощью одна жительница Эстонии, чей супруг находился на работе в джунглях Амазонии — в том месте, до которого пешком, сквозь дождевые леса, надо идти три дня.
Вьетнам, Таиланд, Индия
Ход событий: Сразу же, как только начинают закрываться границы разных стран мира и отменяется авиарейсы, МИД получает сообщения от застрявших во Вьетнаме 20 жителях Эстонии. Еще 50 наших граждан, чьи обратные рейсы были автоматически аннулированы авиакомпаниями, оказались в ловушке в Таиланде.
В последний день марта на организованном литовцами спецрейсе из Хошимина (через Бангкок) в Каунас вернулись и 16 эстоноземельцев. Стоимость билета составила 999 евро. А уже в начале апреля застрявшие в Таиланде эстонские туристы смогут вернуться домой спецрейсом авиакомпании Finnair.
Беспокойство с первого дня вызывала и Индия, где до сих пор несколько десятков жителей Эстонии ждут возвращения домой. В Индии действуют очень строгие ограничения на передвижения, переехать из одного города в другой нельзя. Постоянно приходят тревожные сообщения о враждебности и жестокости местных жителей по отношению к иностранным туристам, которых считают разносчиками опасного вируса.
Испания, Италия, Мальта
В Испании, где проживает несколько тысяч эстонцев, три недели тому назад закрыли все школы и учреждения, а потом ввели жесткие ограничения на передвижение. Посол Эстонии в Мадриде Мариин Ратник рассказала, что вернуться домой смогли более 500 человек — в основном из Малаги и с острова Тенерифе. Авиакомпании Nordica и Xfly организовали три спецрейса для вывоза наших граждан с территории Испании. Два рейса были проведены в сотрудничестве с Министерством экономики Эстонии. Туристы оплачивали перелеты самостоятельно — стоимость одного билета составила от 570 до 999 евро.
На борт одного из спецрейсов отказались принять двух жителей Эстонии. Поводом для этого стал тот факт, что они не являлись гражданами страны назначения. На другом спецрейсе из Испании в Эстонию, помимо пассажиров, эвакуировали также двух собак, одного хомячка и одного попугая.
Один эстонец пожаловался в посольство Эстонии в Мадриде, что он не может приобрести билет домой по непонятным техническим причинам. Дипломаты стали выяснять и оказалось, что у него было длинное уголовное прошлое.
Другой эстонец обратился в посольство с письмом, что он очень хочет домой, но его финансовые возможности сейчас так ограничены, что ему приходится даже жить в Мадриде в палатке.
Посол Эстонии в Мадриде Марийн Ратник рассказывает, что есть и безнадежные случаи. Например, группа эстонцев отправилось в длительное путешествие на Канарские острова на машине. Они хотят вернуться домой, но обратный путь на машине, увы, пока не возможен.
В Италии, где опасный вирус унес так много жизней, массовая эвакуация жителей Эстонии прошла еще в начале марта. Большинство наших туристов смогло вернуться домой без особых проблем.
Посол Эстонии в Италии Челия Кунингас-Саагпакк предположила, что в Италии проживает около тысячи эстонцев. Кроме того, в начале марта на лыжных курортах находилось несколько сотен наших туристов. Но так как еще 8 марта Италию закрыли, а всех местных жителей посадили на строгих карантин, те, кто хотел, смог уже давно вернуться в Эстонию. Посольство снабжала всех эстонских туристов, застрявших в Италии, но желавших вернуться домой, необходимыми справками для переездов в аэропорты.
Австралия, Новая Зеландия, Бали
Керсти Ээсмаа живет в Канберре и является послом Эстонии в Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Вануату, Тонга, Папуа — Новой Гвинеи, на Фиджи и Самоа. По ее сведениям, в начале марта в этом регионе находилось около 2000 жителей Эстонии — это и живущие в Австралии по рабочей визе молодые люди, и отдыхающие на Бали, и путешественники в Новой Зеландии, и давно осевшие в этих местах эстонцы.
На организованных Литвой и Польшей двух спецрейсах домой с Бали смогли вернуться 50 жителей Эстонии. Стоимость билета составила 800 евро. Прибыв в Варшаву, эстоноземельцы пересели на предоставленный посольством Эстонии автобус и поехали в Таллинн. При этом, учитывая сложившуюся ситуации, на каждом пограничном пункте группа меняла автобус.
Кризис настиг Австралию позже Европы, но в течение двух недель телефон посольства разрывался от звонков. Авиакомпании стали массово отменять рейсы, эстонские туристы не понимали, как им вернуться домой. Спецрейсы из Австралии в Европу организуются, но стоимость авиабилетов поражает всех — на некоторые рейсы цены достигают 23000 австралийских долларов (12900 евро!). К слову сказать, такие космические цены характерны сейчас для многих авиакомпаний — например, японская All Nippon Airways продает билеты из Токио в немецкий Франкфурт по 3600 евро.
По этой причине на данный момент на чемоданах сидят еще 40 эстонцев.
Большие надежды связаны с Qatar Airways, объявившей, что она запускает кампанию „We will get you home“ (мы вернем вас домой!) и обещает со следующей недели перевести из Австралии и Новой Зеландии (через Доху) в Европу около 50 000 человек.
Кроме того, когда стали закрываться границы, новые ограничения вводились буквально каждый час. Например, власти Новой Зеландии решили, что, если иностранцам необходимо попасть в международный аэропорт Окленда на Северном острове, воспользоваться внутренними рейсами для этого нельзя. Так как государство состоит из двух больших островов, то 7 эстонцев, находившихся на тот момент на Южном острове, автоматически попадали в ловушку. На все запросы посольства Эстонии чиновники Новой Зеландии отвечали, что для них главным приоритетом является здоровье местных жителей.
Таити и Бора-Бора
Посол Эстонии Керсти Ээсмаа, ее коллеги, а также сотрудники турфирмы Estravel помогли эстонке Кристине Розенберг вернуться домой с Таити.
Кристина улетела в Полинезию еще в декабре, пытаясь исполнить свою детскую мечту о путешествиях по экзотическим странам. В конце февраля она вместе с небольшой компанией других иностранных туристов отправилась на несколько недель в парусное плавание по необитаемым островам, где, конечно же, никакой связи или интернета нет.
“Я хотела сосредоточиться исключительно на отдыхе. Для того, чтоб отправить сообщение по телефону, мне надо было забраться на мачту парусника и висеть там минут 15-20, чтобы поймать хоть какую-то связь”, — говорит Кристина. Нет ничего удивительного, что о закрытии границ, прекращении авиасообщения и массовом распространении коронавируса Кристина даже не догадывалась.
Когда их парусное приключение закончилась, Кристина оказалась на Бора-Бора, где уже все говорили об опасном вирусе. “Все мои знакомые захотели немедленно вернуться домой. А я очень хотела остаться. Хотела избежать паники и заполненных людьми аэропортов. Я чувствовала себя на Бора-Бора хорошо и спокойно”, — рассказывает девушка. Вылет домой у нее был запланирован на конец марта. Перелет должен был состояться через Лос-Анджелес. Но после закрытия границ и ужесточения ограничений со стороны США Кристина стала сомневаться, будет ли действителен купленный еще в конце прошлого года авиабилет.
Кроме того, власти Бора-Бора не разрешили девушке остаться на острове и всех туристов экстренно отправили на Таити. Но так как и власти Таити намеревались закрыть границы и выселить всех туристов, Кристина решила, что надо искать способы возвращения в Эстонию. Сначала она хотела попробовать улететь через Окленд, но посол Эстонии Керсти Ээсмаа предупредила девушку, что это не самый лучший вариант, так как иностранных туристов в страну больше не пускают. Так и случилось. Кристину и других иностранцев действительно не пустили на самолет.
К счастью, оказалось, что рейс через Лос-Анжелес все же состоится. “В США меня хорошо приняли. Все потому, что я прибыла не из Шенгенской зоны”, — вспоминает Кристина.
Однако в Лос-Анджелесе Кристине отказались выдать билет на самолет в Хельсинки с пересадкой в Лондоне, сказав, что она является гражданкой Эстонии, а не Финляндии. После долгих переговоров и подтверждений о действующей паромной переправе между Хельсинки и Таллинном девушка смогла все-таки попасть на долгожданный рейс и вернуться домой.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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