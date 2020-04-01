Большая спасательная операция МИД Эстонии: круглосуточный кризисный штаб, билеты по 12900 евро и эстонские туристы по всему миру

Четыре года назад МИД организовал для эстонских консулов курс прохождения кризисной ситуации.

50 эстонских дипломатов со всего мира разыграли тогда сценарий, согласно которому в одной из южных стран Европы якобы происходит террористический акт, и нужно немедленно организовать возвращение домой 200 граждан Эстонии. Тогда консулы заявляли, что такая ситуация маловероятна. Но нынешний кризис, вызванный распространением коронавируса, показал, что случится может что угодно. За прошедшие три недели МИД Эстонии получил 8000 писем и звонков от эстоноземельцев, оказавшихся в ловушке в разных странах мира.

Китай: 75 жителей Эстонии



Ход событий: В декабре в Китае обнаружен новый вирус. В январе проходит встреча консулов Европейского союза, где дипломаты обмениваются мнениями относительно коронавируса, его влияния и возможных последствий в контексте “другие важные вопросы”. 27 января Министерство иностранных дел Эстонии выпускает первое предупреждение об ограничениях поездок в китайскую провинцию Хубей. Через 4 дня Франция организует первый эвакуационный рейс для вывоза своих граждан из Китая. Сначала закрывают 19-миллионный Ухань, а затем и всю провинцию Хубей с населением 60 миллионов человек.