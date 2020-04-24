БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Руководитель Nordica — о кризисе, будущем эстонской авиации, путешествиях и конкуренции с airBaltic

Когда в Эстонии возобновятся пассажирские авиаперевозки?

Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что на данный момент никто не знает, когда государства снимут все ограничения на передвижение, отменят карантин и откроют границы. Все зависит от того, как быстро отступит пандемия, а этого, к сожалению, никто не может предсказать.

Хорошо, а если все-таки поразмышлять на эту тему…Когда, как Вам кажется, можно будет говорить о возобновлении авиасообщения с Эстонией?

Европейская ассоциация региональных авиакомпаний (ERA) считает, что большинство авиаперевозчиков не смогут начать работу до июля. Если только какие-то единичные рейсы. Поэтому заявление наших южных соседей (airBaltic — уточнение ред.) о возобновлении полетов из Таллинна уже в середине мая нам кажется, мягко говоря, весьма удивительным. Я бы сам не купил ни одного авиабилета на май, так как правительство еще даже не определилось, когда точно будет отменено чрезвычайное положение. Другими словами, ни одна авиакомпания не может самостоятельно принять решение, когда они начнут летать в Таллинн.