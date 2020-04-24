БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Руководитель Nordica — о кризисе, будущем эстонской авиации, путешествиях и конкуренции с airBaltic

Правительство обсуждало, стоит ли поддерживать эстонскую авиацию или отдать приоритет, например, airBaltic. На пресс-конференции Таави Аас заявил, что разумнее было бы оказать помощь национальной авиакомпании, так как, во-первых, это эстонское предприятие, а во-вторых, сложно было бы начинать восстанавливать авиасообщение с помощью больших самолетов airBaltic. Что Вы можете ответить на это?
Я думаю, что поддержка airBaltic деньгами эстонских налогоплательщиков была бы самой большой глупостью, которую правительство страны могло бы предпринять. Поэтому я не верю, что этот вопрос обсуждался серьезно. Мы должны прежде всего заботиться об эстонских предприятиях, чтобы, по возможности, оставаться независимыми. Авиация является неотъемлемой частью государства. Тем не менее, министр экономики идет по правильному пути и думает в логическом ключе. В авиации существуют определенные правила, которые нельзя переписать с помощью маркетинговых советов. Авиастроители производят самолеты в соответствии с бизнес-планами авиакомпаний и потребностями рынка, каждый тип воздушного судна подходит для определенного типа задач. Если вы строите стену и вместо мастерка используете скальпель, в какой-то момент ваш бизнес перестанет быть устойчивым. Точно также и в авиации. Новые и красивые самолеты A220, способные вместить 145 пассажиров, не смогут принести airBaltic прибыль, например, на линии Таллинн — Вильнюс, потому что даже в хорошие времена вместимость самолетов до 90 посадочных мест составляла 50%. Если латыши действительно начнут использовать на этой линии такой тип самолета, то это определенно будет осознанной и рассчитанной доплатой за билеты. Как долго такое будет продолжаться, зависит от того, сколько денег у латвийского налогоплательщика. В этом плане латыши молодцы: они понимают, что, даже если их авиакомпания будет постоянно работать в минус, косвенное влияние на страну останется положительным. Мы так не умеем. Мы готовы ежегодно поддерживать внутренний транспорт 120 миллионами евро, но от авиакомпании ждем значительной прибыли. Латыши думают иначе.
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