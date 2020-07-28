Booking.com предложил скидку за восстановление отмененных из-за пандемии бронирований

"Booking.com запускает кампанию Rebook – инициативу, призывающую путешественников снова забронировать объект размещения, проживание в котором было отменено из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса. Гости смогут остановиться в выбранном ранее жилье, когда путешествия снова станут безопасными. Пользователи, которые могут участвовать в кампании, получат одноразовый промокод на повторное бронирование отмененного проживания и возврат средств в размере 15% от стоимости бронирования в виде бонусов — их можно потратить на будущие поездки", — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что максимальный размер вознаграждения составит 100 евро. Повторное бронирование нужно совершить до 31 декабря 2020 года, а выезд из объекта размещения должен состояться не позднее 30 апреля 2021 года.