Бортперсонал Finnair жестко критикует авиакомпанию за использование иностранной рабочей силы на возобновляющихся рейсах в Азию

- Наши контракты с OSM обязывают использовать их персонал на этих маршрутах. Речь идет не о наемной работе, Finnair просто соблюдает заключенные договоры и их условия, - комментирует глава отдела коммуникаций и социальной ответственности Finnair Арья Суоминен в электронном письме.
Яри Тойвонен считает, что, поскольку авиаиндустрия будет долго оправляться от коронакризиса, от услуг подрядчиков следует сейчас отказаться. До тех пор пока финские сотрудники не трудоустроены, выдачу разрешений на работу для работников из-за пределов ЕС следовало бы, по его словам, прекратить.
Finnair заявляет, что авиакомпания готова обсудить использование собственного персонала на маршрутах в Сингапур, Гонконг и Дели, если во время переговоров о сокращении расходов найдутся экономически эффективные решения.
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