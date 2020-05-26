Бортперсонал Finnair жестко критикует авиакомпанию за использование иностранной рабочей силы на возобновляющихся рейсах в Азию

Бортперсонал авиакомпании Finnair жестко критикует намерения компании отправить часть сотрудников в дополнительный вынужденный отпуск, хотя в то же время часть возобновляющихся дальних маршрутов будет обслуживаться иностранной рабочей силой.

Во вторник Finnair объявил о новых переговорах, касающихся отправки персонала в дополнительный неоплачиваемый отпуск. Ранее компания сообщала о постепенном возобновлении азиатских рейсов летом.

– На трех возобновляющихся маршрутах финский персонал полностью отсутствует, поскольку все услуги были уже ранее переданы на аутсорсинг иностранной компании. Если бы от этого отказались, в Хельсинки сохранились бы сотни рабочих мест, - говорит Яри Тойвонен, председатель профсоюза бортпроводников.

Finnair: компания соблюдает условия уже заключенных договоров

Когда в начале прошлого десятилетия авиаперевозчик испытывал экономические трудности, бортобслуживание рейсов в Сингапур, Гонконг и Дели отдали подрядчику OSM Aviation. С помощью мер такого рода компания смогла снова вернуться на путь роста.