"Будущее не предвещает ничего хорошего". Представители туриндустрии Эстонии бьют тревогу и боятся не дотянуть до весны

Хотя общий экономический спад в Эстонии во втором квартале этого года был меньше, чем предполагалось, туристический сектор потерял 95% своего оборота из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Представители индустрии заявляют, что без дополнительной господдержки не смогут сохранить рабочие места к весне следующего года, пишет Kasulik.
Как рассказывает руководитель Estravel Анне Самлик, исторически лучшими месяцами продаж для их туристического агентства были март, май, сентябрь и октябрь. Обычно в это время активно путешествуют как бизнес-клиенты, так и частные клиенты, а также проводятся разнообразные конференции. Хотя лето — не пиковый период для их бюро с точки зрения оборота, но все же он тоже очень важен.
“Этим летом у нас было всего 20-25% от обычного оборота, говорить о будущих перспективах с такими показателями невозможно. К настоящему моменту мы свели к минимуму все возможные расходы. В ситуации, когда нет доходов и дневного оборота, даже незначительные расходы ощущаются очень сильно”, — говорит руководитель Estravel.
Светлана Вертьянова, руководитель маркетинга и продаж туристического агентства TEZ Tour, прямо заявляет, что летний сезон полностью провален, и ситуация во всем секторе катастрофическая. “Все наши прямые рейсы были отменены с 14 марта по 1 июля. Если в летние месяцы прошлого года услугами TEZ Tour воспользовались почти 20 000 туристов, то этим летом их было всего 1900, что составляет менее 10% по сравнению с предыдущим годом”, — сказала она.
Обманчивая статистика
Генеральный секретарь Союза туристических компаний Эстонии Марианн Лугус признает, что туристический сектор сильнее всего пострадал от кризиса и будет дольше восстанавливаться. “Сектор все еще находится в глубоком кризисе, и перспективы на ближайшее будущее чрезвычайно плохи. С конца февраля и до сегодняшнего дня люди живут и работают под запретом на осуществление предпринимательской деятельности”.
Согласно опубликованным на этой неделе данным, наибольшее падение в экономике страны во втором квартале этого года наблюдалось в сфере услуг по размещению и питанию. Оборот этого сектора снизился на 58% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По словам Марианн Лугус, во втором квартале 2020 года туристический сектор потерял 95% оборота.
“Данные по июлю и августу, которые считаются лучшими летними месяцами в плане продаж, вероятно, будут почти такими же. Мы уже знаем результаты июля — оборот упал более чем на 88%. Вероятно, данные за август не будут особо отличаться. К настоящему времени очевидно, что без дополнительной государственной поддержки отрасль не сможет до весны сохранить критический минимум специалистов”.
По словам руководителя маркетинга и продаж TEZ Tour Светланы Вертьяновой, реальная ситуация в туристическом секторе не отражается в официальной статистике из-за того, что в регистре хозяйственной деятельности турбизнес внесен в сектор N, куда относятся “другие административные и вспомогательные виды деятельности”. “Поэтому катастрофическая ситуация туристических компаний с падением в 90% не отражается в официальных данных. Так Эстония может показать намного лучшие результаты, чем в других странах, что, однако, не соответствует действительности. Треть сотрудников эстонских туристических фирм уже потеряли работу, и число растет все больше ”, — добавляет она.
Ограничения на полеты
Руководитель Estravel Анне Самлик признает, что на деятельность турфирмы сильно повлияли ограничения на полеты. “Эстония и Латвия — единственные страны в Европейском Союзе, которые раз в неделю принимают новые решения, куда летать можно, а куда нельзя. Есть ли еще какая-то другая отрасль, которая ежедневно из пятничного сообщения МИДа понимает, как будет складываться ее деятельность на следующей неделе? — критично отзывается она. “Лучше оставить все авиарейсы действующими. Честно признаемся, что пятничные вечера даются нас с большим трудом. Позитивная новость последних нескольких дней заключается в том, что, несмотря на уровень заражения, разрешаются рейсы в 6 крупных международных аэропортов. Точно надо разрешить авиасообщение с Амстердамом, Стокгольмом и Вильнюсом”, — добавила Анна Самлик.
Руководитель отдела по связям с партнерами Go Travel Аге Пыдер одобряет решение правительства об изменении ограничений на полеты, но отмечает, что предстоит еще долгий путь. “Было бы разумно перед введением ограничений обсудить решения, касающиеся туриндустрии, с экспертами по туризму”.
Какая помощь нужна туристическому сектору?
Анне Самлик считает, что туристический сектор в первую очередь нуждается в поддержке рабочей силы, с остальными расходами каждый должен справиться самостоятельно. “По сравнению с началом года в нашей отрасли сокращено 35% сотрудников, осенью, вероятно, сокращения затронут еще 25-30% персонала. Остальным работникам необходима трудовая поддержка, чтобы можно было удерживать квалифицированную рабочую силу в этом секторе. Мы не можем просто стереть с лица земли целую отрасль”.
Светлана Вертьянова из TEZ Tour заявляет, что отрасль нуждается в разнообразной помощи и что Эстония может последовать примеру Германии и Франции, где страна защищает свой туристический сектор. В этих странах были приняты различные меры — например, выплата субсидий по заработной плате до восстановления прежней ситуации. “Мир окончательно изменился, и нам всем предстоит учитывать новую реальность. Предлагаемые в настоящее время решения больше не являются устойчивыми. Мы считаем, что в демократическом обществе люди должны иметь свободу выбора, путешествовать им или нет, и сами принимать это ответственное решение”.
Аге Пыдер из Go Travel еще раз подчеркивает, что решения должны приниматься в сотрудничестве с теми, кто работает в этой области. “Все-таки туристический сектор составляет значительную долю ВВП, и об этом нельзя забывать. Туризм не требует какого-то особого отношения, ему всего лишь нужно справедливое отношение и предоставление пропорциональной доли мер помощи ”.
Есть ли свет в конце тоннеля?
По словам Светланы Вертьяновой, ближайшее будущее не предвещает ничего хорошего. “Все традиционные зимние направления в настоящее время запрещены”. Она также добавляет, что не понимает логики составления списка так называемых “зеленых” стран за пределами Европейского Союза. “Например, почему популярный среди эстоноземельцев Египет с очень низким показателем 2,3 заболевших на 100 000 человек не входит в список разрешенных для полетов и путешествий стран?
Рассуждая о будущем туризма, Аге Пыдер говорит, что путешествия должны стать продуманными и целесообразными. “Больше нельзя исходить из того, где сейчас светит солнце, где какие достопримечательности и каков уровень отелей. Теперь есть еще несколько факторов, которые следует учитывать при продаже путевки, и консультант по путешествиям должен быть немного вирусологом, страховым агентом и даже хиромантом”.
Анна Самлик из Estravel признается, что не может предсказать ближайшее будущее. “Если бы я была ясновидящей, я бы смогла ответить. К сожалению, будущее зависит не от нас, а от национальных решений и распространения вируса”.
Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Вильяр Люби согласен с тем, что туристический сектор дольше других будет выходить из кризиса. “Поэтому отрасль требует внимания государства и особого отношения. Однако в условиях кризиса некоторые изменения в секторе неизбежны, и поэтому будущие меры поддержки должны быть более целенаправленными, чем раньше”, — говорит он. При этом Вильяр Люби не называет какие-то конкретные меры, говоря, что для поиска устойчивых решений будет продолжено тесное сотрудничество с туристическими ассоциациями и другими представителями сектора.
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