"Будущее не предвещает ничего хорошего". Представители туриндустрии Эстонии бьют тревогу и боятся не дотянуть до весны

Как рассказывает руководитель Estravel Анне Самлик, исторически лучшими месяцами продаж для их туристического агентства были март, май, сентябрь и октябрь. Обычно в это время активно путешествуют как бизнес-клиенты, так и частные клиенты, а также проводятся разнообразные конференции. Хотя лето — не пиковый период для их бюро с точки зрения оборота, но все же он тоже очень важен.

“Этим летом у нас было всего 20-25% от обычного оборота, говорить о будущих перспективах с такими показателями невозможно. К настоящему моменту мы свели к минимуму все возможные расходы. В ситуации, когда нет доходов и дневного оборота, даже незначительные расходы ощущаются очень сильно”, — говорит руководитель Estravel.

Руководитель Estravel Анне Самлик Foto: Kiur Kaasik

Светлана Вертьянова, руководитель маркетинга и продаж туристического агентства TEZ Tour, прямо заявляет, что летний сезон полностью провален, и ситуация во всем секторе катастрофическая. “Все наши прямые рейсы были отменены с 14 марта по 1 июля. Если в летние месяцы прошлого года услугами TEZ Tour воспользовались почти 20 000 туристов, то этим летом их было всего 1900, что составляет менее 10% по сравнению с предыдущим годом”, — сказала она.