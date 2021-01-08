C 15 января в Латвию можно будет въехать только со справкой об отсутствии COVID-19

Результаты теста должны будут предъявить все, кто пересекают границу Латвии — в том числе и те, кто приезжает в страну на личном автотранспорте. Аналогичные правила вступают в силу 15 января в Литве и Эстонии, сообщает пресс-служба министерства сообщений.

Человек, который пересекает границу Латвии, должен будет предъявить негативный результат теста на Covid-19. Тест нужно будет сделать как минимум за 72 часа до въезда в Латвию. Документ (результат теста, справка от врача, справка о наличии антител или другой медицинский документ, подтверждающий, что человек не разносит инфекцию) нужно предъявить перевозчику — например, представителям авиакомпании. В противном случае ему может быть отказано в посадке.

При въезде в Латвию на частном автомобиле необходима отметка о результате теста в анкете в системе Covidpass.lv. За выполнением этого требования будут следить сотрудники Погранохраны или Госполиции.