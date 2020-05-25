C сегодняшнего дня airBaltic восстанавливает авиасообщение между Таллинном и Вильнюсом

Авиакомпания airBaltic будет летать по маршруту Таллинн-Вильнюс семь раз в неделю. Самолет вылетает в Вильнюс в 21:10, а в Таллинн в 19:00.

Полеты по маршруту Таллинн-Париж, начинающиеся 1 июня, и по маршруту Таллинн-Вена, начинающиеся 2 июня, будут выполняться три раза в неделю, а начинающиеся с 4 июня полеты по маршруту Таллинн-Берлин — два раза в неделю.