25.05.2020, 12:15
C сегодняшнего дня airBaltic восстанавливает авиасообщение между Таллинном и Вильнюсом
Латвийская авиакомпания airBaltic с понедельника, 25 мая, вновь летает из Таллинна в столицу Литвы, сообщает rus.err.ee.
Латвийская авиакомпания airBaltic с понедельника, 25 мая, вновь летает из Таллинна в столицу Литвы, сообщает rus.err.ee.
Авиакомпания airBaltic будет летать по маршруту Таллинн-Вильнюс семь раз в неделю. Самолет вылетает в Вильнюс в 21:10, а в Таллинн в 19:00.
Полеты по маршруту Таллинн-Париж, начинающиеся 1 июня, и по маршруту Таллинн-Вена, начинающиеся 2 июня, будут выполняться три раза в неделю, а начинающиеся с 4 июня полеты по маршруту Таллинн-Берлин — два раза в неделю.
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