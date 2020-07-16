16.07.2020, 09:01

Цены на литовском взморье выше, чем в Турции и Болгарии: специалист рассказал, почему

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Цены на литовском взморье выше, чем в Турции и Болгарии: специалист рассказал, почему
Foto: Tiit Blaat

Коронавирус еще больше подкорректировал ситуацию с ценами на литовских морских курортах. На вопрос, почему в Литве такие высокие цены на курортах, ответил директор туркомпании и предприниматель Римвидас Ширвинскас-Макалюс.

Ширвинскас-Макалюс согласился с тем, что литовское взморье — дорогое место отдыха, и назвал причины. “Ответ простой — у нас небольшое побережье, по сравнению даже с Латвией. Многие сравнивают с Латвией, говорят, там дешевле и можно отдыхать даже на берегу моря. Да, потому что у них больше побережье”, — сказал предприниматель.

По его словам, на цены влияет и короткий сезон.

“Второй момент — наш сезон, по сравнению с Южной Европой, длится 2 месяца, поскольку в июне нет активного туризма. А в Турции, например, сезон длится больше 6 месяцев: с конца марта до ноября”, — напомнил Ширвинскас-Макалюс. Он считает, что не стоит сравнивать услуги в Литве и, скажем, в Турции.

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“Еще один момент — мы склонны сравнивать качество, то же количество звезд Литве и в Турции. Я этого не делаю. В Литве я ночевал в 3-звездочной гостинице, которая была лучше некоторых турецких 5-звездочных. Поэтому некоторые вещи нельзя сравнивать”, — добавил он.

Ширвинскас-Макалюс сказал, почему не стоит злиться на литовских предпринимателей. “И еще один нюанс — спрос, если бы вы были владельцами гостиниц, делали бы вы какие-то скидки, если бы гостиница и без того была полной? И при тех высоких ценах, на которые все жалуются, гостиница была бы заполнена на 100%. Я не думаю, что делали бы. Есть ли у меня право злиться на предпринимателей? Нет”, — сказал Ширвинскас-Макалюс.

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