Цены на литовском взморье выше, чем в Турции и Болгарии: специалист рассказал, почему

Ширвинскас-Макалюс согласился с тем, что литовское взморье — дорогое место отдыха, и назвал причины. “Ответ простой — у нас небольшое побережье, по сравнению даже с Латвией. Многие сравнивают с Латвией, говорят, там дешевле и можно отдыхать даже на берегу моря. Да, потому что у них больше побережье”, — сказал предприниматель.

По его словам, на цены влияет и короткий сезон.

“Второй момент — наш сезон, по сравнению с Южной Европой, длится 2 месяца, поскольку в июне нет активного туризма. А в Турции, например, сезон длится больше 6 месяцев: с конца марта до ноября”, — напомнил Ширвинскас-Макалюс. Он считает, что не стоит сравнивать услуги в Литве и, скажем, в Турции.

“Еще один момент — мы склонны сравнивать качество, то же количество звезд Литве и в Турции. Я этого не делаю. В Литве я ночевал в 3-звездочной гостинице, которая была лучше некоторых турецких 5-звездочных. Поэтому некоторые вещи нельзя сравнивать”, — добавил он.