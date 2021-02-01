Чего ждать дальше: число прямых авиарейсов из Таллинна продолжает сокращаться

В январе Таллиннский аэропорт обслужил чуть больше 27 000 пассажиров. Это 13% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года.
По словам Ээро Пяргмяэ, увеличение пассажиропотока и открытие новых линий будет зависеть от смягчения государствами вызванных коронавирусом ограничений и открытия границ.
“Интерес со стороны авиакомпаний к возвращению в Таллинн есть. Например, хотят возобновить свои рейсы Turkish Airlines и “Аэрофлот”. Первая компания надеется сделать это уже в марте, вторая, возможно, в апреле. Но понятно, что отправлять пустые самолеты никто не будет”, — сказал Пяргмяэ.
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