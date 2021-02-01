Чехия ограничила въезд для иностранцев

Раньше для “красных”, “желтых” и “зеленых” стран были разные правила на границе. Теперь ввели одинаковые для всех.
В ближайшие две недели (до 15 февраля) приезжать в Чехию можно будет только в случае крайне необходимости. К такой власти относят лечение, посещение близких родственников, участие в свадьбах или похоронах. Ограничения также не будут касаться иностранцев, у которых есть вид на жительство, разрешение на работу или справка об учебе в чешском вузе, сообщает портал 34travel.me.
За все время в Чехии зарегистрировано почти 985 000 случаев заражения коронавирусом. Ужесточить ограничения власти решили из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
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