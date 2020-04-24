Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж

Кроме того, Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе, сообщает Meduza.
Граждане Чехии и иностранцы при въезде в страну будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.
Чехия — первая страна Евросоюза, объявившая об открытии своих границ.
Одновременно с этим гражданам Чехии разрешили собираться группами до 10 человек (до этого — только двум людям). С 27 апреля по плану правительства будет возобновлено обучение в вузах Чехии, откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров, фитнес-центры и библиотеки. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая — рестораны и отели.
Власти Чехии отметили, что послабления могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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