24.04.2020, 09:18

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж

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Praha
Foto: Shutterstock

Правительство Чехии разрешило своим гражданам с 24 апреля выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. С этого же дня отменен запрет на свободное перемещение по Чехии, объявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Кроме того, Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе, сообщает Meduza.

Граждане Чехии и иностранцы при въезде в страну будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Чехия — первая страна Евросоюза, объявившая об открытии своих границ.

Одновременно с этим гражданам Чехии разрешили собираться группами до 10 человек (до этого — только двум людям). С 27 апреля по плану правительства будет возобновлено обучение в вузах Чехии, откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров, фитнес-центры и библиотеки. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая — рестораны и отели.

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Власти Чехии отметили, что послабления могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

* Чехия была одной из первых стран Евросоюза, закрывшей свои границы из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения на выезд действовали с 16 марта.

* В Чехии коронавирус обнаружили у 7138 человек, из них умерли 210 человек, выздоровели более 2100. 22 апреля число активных случаев составило меньше пяти тысяч впервые с 8 апреля.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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