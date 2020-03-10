Чехия закрывает все школы и университеты из-за коронавируса

С соответствующим заявлением выступил во вторник премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, сообщает rus.err.ee со ссылкой на агентство Reuters.
“Наша главная задача — здоровье граждан. Мы понимаем, что это будет очень неприятно для людей, но мы хотим любыми средствами не допустить здесь повторения того, что произошло в Италии”, — сказал Бабиш журналистам.
Решение закрыть школы было принято после того, как коронавирус был диагностирован у пражского таксиста — это был первый случай, когда в Чехии не удалось установить источник заражения.
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