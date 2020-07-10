10.07.2020, 14:00

Чемоданное настроение: летим из Таллинна в Будапешт, Эдинбург или на Сардинию. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 40 евро!


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Чемоданное настроение: летим из Таллинна в Будапешт, Эдинбург или на Сардинию. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 40 евро!
Photo by Tom Barrett on Unsplash

Так как многие страны постепенно снимают ограничения и открывают границы, авиакомпании предлагают скидки по многим направлениям. Если вы очень хотите в путешествие, но еще не определились с выбором, то отличным вариантом может стать Венгрия, Шотландия или Сардиния.

Продлите лето на Сардинии!

Прекрасный итальянский остров, где отлично можно совместить пляжный отдых с интересными экскурсионными поездками, ждет эстонских отдыхающих в сентябре и октябре. Стоимость билетов туда-обратно (с пересадкой) начинается от 73 евро!

05.09 — 12.09.2020 88 €
19.09 — 26.09.2020 73 €
26.09 — 03.10.2020 84 €
29.09 — 10.10.2020 80 €
03.10 — 10.10.2020 70 €
06.10 — 10.10.2020 95 €
10.10 — 17.10.2020 96 €

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За солнцем в Будапешт!

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Хорошее предложение есть и у финской авиакомпании Finnair, которая предлагает этим летом слетать в солнечный Будапешт (рейсы из Таллинна с пересадкой в Хельсинки). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 160 евро.

Примерные даты вылетов:

27.07 — 01.08.2020 170 €
08.08 — 14.08.2020 156 €
12.08 — 18.08.2020 156 €
15.08 — 21.08.2020 156 €
25.08 — 01.09.2020 160 €

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За эмоциями в Шотландию!

Авиакомпания Ryanair возобновляет прямые полеты из Таллинна в столицу Шотландии. На данный момент стоимость билетов в Эдинбург и обратно начинается от 40 евро! Кроме того, по прибытии в Эстонию из Великобритании двухнедельный карантин не требуется.

Примерные даты вылетов:

15.07 — 19.07.2020 40 €
19.07 — 26.07.2020 40 €
22.07 — 26.07.2020 40 €
26.07 — 29.07.2020 40 €
29.07 — 02.08.2020 43 €
29.07 — 05.08.2020 42 €
02.08 — 05.08.2020 47 €
05.08 — 09.08.2020 44 €
05.08 — 12.08.2020 44 €
19.08 — 26.08.2020 47 €

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