Чемоданное настроение: летим из Таллинна в Будапешт, Эдинбург или на Сардинию. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 40 евро!

Продлите лето на Сардинии!

Прекрасный итальянский остров, где отлично можно совместить пляжный отдых с интересными экскурсионными поездками, ждет эстонских отдыхающих в сентябре и октябре. Стоимость билетов туда-обратно (с пересадкой) начинается от 73 евро!

05.09 — 12.09.2020 88 €

19.09 — 26.09.2020 73 €

26.09 — 03.10.2020 84 €

29.09 — 10.10.2020 80 €

03.10 — 10.10.2020 70 €

06.10 — 10.10.2020 95 €

10.10 — 17.10.2020 96 €

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За солнцем в Будапешт!

Хорошее предложение есть и у финской авиакомпании Finnair, которая предлагает этим летом слетать в солнечный Будапешт (рейсы из Таллинна с пересадкой в Хельсинки). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 160 евро.

Примерные даты вылетов:

27.07 — 01.08.2020 170 €

08.08 — 14.08.2020 156 €

12.08 — 18.08.2020 156 €

15.08 — 21.08.2020 156 €

25.08 — 01.09.2020 160 €