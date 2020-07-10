Чемоданное настроение: летим из Таллинна в Будапешт, Эдинбург или на Сардинию. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 40 евро!

Так как многие страны постепенно снимают ограничения и открывают границы, авиакомпании предлагают скидки по многим направлениям. Если вы очень хотите в путешествие, но еще не определились с выбором, то отличным вариантом может стать Венгрия, Шотландия или Сардиния.
Продлите лето на Сардинии!
Прекрасный итальянский остров, где отлично можно совместить пляжный отдых с интересными экскурсионными поездками, ждет эстонских отдыхающих в сентябре и октябре. Стоимость билетов туда-обратно (с пересадкой) начинается от 73 евро!
Хорошее предложение есть и у финской авиакомпании Finnair, которая предлагает этим летом слетать в солнечный Будапешт (рейсы из Таллинна с пересадкой в Хельсинки). Стоимость билетов туда-обратно начинается от 160 евро.
Авиакомпания Ryanair возобновляет прямые полеты из Таллинна в столицу Шотландии. На данный момент стоимость билетов в Эдинбург и обратно начинается от 40 евро! Кроме того, по прибытии в Эстонию из Великобритании двухнедельный карантин не требуется.
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