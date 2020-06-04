04.06.2020, 10:02

Черногория открывает свои границы для туристов из стран Балтии


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Черногория открывает свои границы для туристов из стран Балтии
Scanpix, Panthermedia By-line:Lukasz Janyst

Черногория, после объявления победы над коронавирусом, перезапустила международные рейсы. Аэропорты Подгорицы и Тивата частично открыты для международных перелетов. Правда, с ограничениями, которые пока делают отдых в этой стране недоступным для отечественных туристов.

Согласно информации государственного оператора аэропортов Aerodromi Crne Gore, в Черногорию беспрепятственно могут въезжать граждане тех стран, где на 100 000 жителей приходится не более 25 активных случаев коронавируса, сообщает TourProm.

В данный список стран входят следующие:

Словения,
Хорватия,
Словакия,
Грузия,
Швейцария,
Албания,
Австрия,
Норвегия,
Монако,
Косово,
Германия,
Греция,
Венгрия,
Дания,
Литва,
Латвия,
Азербайджан,
Люксембург,
Босния и Герцеговина,
Болгария,
Израиль,
Чехия,
Финляндия,
Эстония.

Напомним, 26 мая Черногория объявила себя страной свободной от коронавируса и назвала первые страны, для туристов из которых она открывает границы. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович после того, как в Черногории в течение 20 дней не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. “Битва с вирусом выиграна, и Черногория стала первой страной, свободной от коронавирусов в Европе”, — заявил Маркович на организованной им пресс-конференции и символически снял маску.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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