Черногория открывает свои границы для туристов из стран Балтии

Согласно информации государственного оператора аэропортов Aerodromi Crne Gore, в Черногорию беспрепятственно могут въезжать граждане тех стран, где на 100 000 жителей приходится не более 25 активных случаев коронавируса, сообщает TourProm.
В данный список стран входят следующие:
Словения,
Хорватия,
Словакия,
Грузия,
Швейцария,
Албания,
Австрия,
Норвегия,
Монако,
Косово,
Германия,
Греция,
Венгрия,
Дания,
Литва,
Латвия,
Азербайджан,
Люксембург,
Босния и Герцеговина,
Болгария,
Израиль,
Чехия,
Финляндия,
Эстония.
Напомним, 26 мая Черногория объявила себя страной свободной от коронавируса и назвала первые страны, для туристов из которых она открывает границы. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович после того, как в Черногории в течение 20 дней не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. “Битва с вирусом выиграна, и Черногория стала первой страной, свободной от коронавирусов в Европе”, — заявил Маркович на организованной им пресс-конференции и символически снял маску.
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