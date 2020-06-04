Черногория открывает свои границы для туристов из стран Балтии

Согласно информации государственного оператора аэропортов Aerodromi Crne Gore, в Черногорию беспрепятственно могут въезжать граждане тех стран, где на 100 000 жителей приходится не более 25 активных случаев коронавируса, сообщает TourProm.

В данный список стран входят следующие:

Словения,

Хорватия,

Словакия,

Грузия,

Швейцария,

Албания,

Австрия,

Норвегия,

Монако,

Косово,

Германия,

Греция,

Венгрия,

Дания,

Литва,

Латвия,

Азербайджан,

Люксембург,

Босния и Герцеговина,

Болгария,

Израиль,

Чехия,

Финляндия,

Эстония.

Напомним, 26 мая Черногория объявила себя страной свободной от коронавируса и назвала первые страны, для туристов из которых она открывает границы. Об этом сообщил премьер-министр Черногории Душко Маркович после того, как в Черногории в течение 20 дней не было зафиксировано ни одного нового случая COVID-19. “Битва с вирусом выиграна, и Черногория стала первой страной, свободной от коронавирусов в Европе”, — заявил Маркович на организованной им пресс-конференции и символически снял маску.