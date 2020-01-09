09.01.2020, 11:10

Число посетителей фестиваля азиатских фонарей в Таллинне сравнялось с населением Сааремаа

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Число посетителей фестиваля азиатских фонарей в Таллинне сравнялось с населением Сааремаа
Foto: Andres Raudjalg

Впервые проходящий в Эстонии крупнейший азиатский фестиваль фонарей посетили более 30 000 человек – жителей страны и иностранцев. Посетивший свыше 50 стран мира фестиваль фонарей еще будет открыт на таллиннском Певческом поле на этих выходных.

“Мы благодарны всем, кто уже посетил фестиваль фонарей. Игру света, которой можно было полтора месяца наслаждаться на таллиннском Певческом поле, раньше не видели ни в Эстонии, ни в соседних странах. Можно сказать, что этой зимой фестиваль был одним из важнейших туристических аттракционов в Таллинне”, — сказал организатор фестиваля в Эстонии Яанус Егоров.

Кроме того, фестиваль посетило множество гостей из соседних стран — Латвии, Финляндии, Швеции и России, а также с Кипра, из Швейцарии, Франции, Великобритании и других государств.

Для фестиваля фонарей на таллиннском Певческом установили тысячи световых скульптур, изготовленных из раскрашенной шелковой ткани общей длиной почти 2 километра и десятков тысяч светодиодных лампочек. Здесь можно увидеть 40-метрового дракона, шелковых панд, царство африканских животных, магический лес с оленями, подводный мир и другие сказочные сюжеты. На фестивале также проходят представления китайских артистов и открыт фуд-корт с восточной кухней.

“Визитной карточкой фестиваля стали скульптуры драконов, один из которых поражает гигантскими размерами, а второй удивляет гостей, танцуя среди публики. Одним из любимых аттракционов среди жителей Эстонии стал магический световой туннель, на фоне которого было сделано множество отличных фотографий. Радуют и другие тематические инсталляции, например, грациозные фламинго, горделивый павлин и сверкающий огнями конфетный домик. Что-то по душе здесь найдут и дети, и взрослые”, — добавил Егоров.

Истоки фестиваля фонарей берут начало еще 2000 лет назад, во времена династий Минь и Хань, когда буддистские монахи начали зажигать в храмах лампы в честь Будды. Эту традицию переняли тогдашние китайские правители, которые также стали зажигать лампы на дворцах и храмах. Происхождение фестиваля связывается и с древним ритуалом, который, как считалось, помогал преодолеть зимнюю тьму и усталость с помощью света.

Крупнейший азиатский фестиваль фонарей открыт на таллиннском Певческом поле последние дни: в этот уикенд с пятницы по воскресенье с 16:00 до 22:00. Билеты стоят от 11 до 13 евро и продаются в Piletilevi, а также на сайте фестиваля https://aasialaternafestival.ee/. В Эстонии фестиваль организовала компания Event Masters в сотрудничестве с литовской мызой Пакруойис и китайской организацией Haitian Lantern.

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