Число посетителей фестиваля азиатских фонарей в Таллинне сравнялось с населением Сааремаа

“Мы благодарны всем, кто уже посетил фестиваль фонарей. Игру света, которой можно было полтора месяца наслаждаться на таллиннском Певческом поле, раньше не видели ни в Эстонии, ни в соседних странах. Можно сказать, что этой зимой фестиваль был одним из важнейших туристических аттракционов в Таллинне”, — сказал организатор фестиваля в Эстонии Яанус Егоров.

Кроме того, фестиваль посетило множество гостей из соседних стран — Латвии, Финляндии, Швеции и России, а также с Кипра, из Швейцарии, Франции, Великобритании и других государств.

Для фестиваля фонарей на таллиннском Певческом установили тысячи световых скульптур, изготовленных из раскрашенной шелковой ткани общей длиной почти 2 километра и десятков тысяч светодиодных лампочек. Здесь можно увидеть 40-метрового дракона, шелковых панд, царство африканских животных, магический лес с оленями, подводный мир и другие сказочные сюжеты. На фестивале также проходят представления китайских артистов и открыт фуд-корт с восточной кухней.