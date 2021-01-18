Число прямых рейсов из Таллинна продолжает уменьшаться: куда можно улететь из Эстонии?

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез рейс авиакомпании airBaltic в столицу Норвегии.
На этой неделе из Таллинна можно улететь по 10 международным направлениям:
* в Ригу (airBaltic),
* Хельсинки (Finnair),
* Копенгаген (airBaltic),
* Франкфурт (Lufthansa),
* Варшаву (LOT),
* Лондон (Ryanair, airBaltic),
* Минск (Belavia),
* Стокгольм (airBaltic/SAS),
* Амстердам (airBaltic)
* Берлин (airBaltic)
Ранее из расписания столичного аэропорта исчезли рейсы в Милан (Ryanair), Брюссель (airBaltic) и Осло-аэропорт Саннефьорд Торп (Wizzair).
airBaltic планировала с 23 января начать полеты из Таллинна в австрийский Зальцбург, но, по данным сайта авиакомпании, рейсы стартуют только с 6 февраля.
О своем намерении восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул заявляла и авиакомпания Turkish Airlines. Изначально было объявлено, что направление будет открыто в конце января, потом — с 1 февраля, но сейчас на сайте авиакомпании прямые рейсы из Эстонии в Турцию значатся только с 1 марта.
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