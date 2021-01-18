Число прямых рейсов из Таллинна продолжает уменьшаться: куда можно улететь из Эстонии?

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез рейс авиакомпании airBaltic в столицу Норвегии.

На этой неделе из Таллинна можно улететь по 10 международным направлениям:

* в Ригу (airBaltic),

* Хельсинки (Finnair),

* Копенгаген (airBaltic),

* Франкфурт (Lufthansa),

* Варшаву (LOT),

* Лондон (Ryanair, airBaltic),

* Минск (Belavia),

* Стокгольм (airBaltic/SAS),

* Амстердам (airBaltic)

* Берлин (airBaltic)

Ранее из расписания столичного аэропорта исчезли рейсы в Милан (Ryanair), Брюссель (airBaltic) и Осло-аэропорт Саннефьорд Торп (Wizzair).

airBaltic планировала с 23 января начать полеты из Таллинна в австрийский Зальцбург, но, по данным сайта авиакомпании, рейсы стартуют только с 6 февраля.

О своем намерении восстановить прямые рейсы из Таллинна в Стамбул заявляла и авиакомпания Turkish Airlines. Изначально было объявлено, что направление будет открыто в конце января, потом — с 1 февраля, но сейчас на сайте авиакомпании прямые рейсы из Эстонии в Турцию значатся только с 1 марта.