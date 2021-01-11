Число прямых рейсов из Таллинна сократилось: улететь можно только по 11 международным направлениям

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Милан, Брюссель, а также расположенный примерно в 120 км от Осло аэропорт Саннефьорд Торп.

Линию в Милан (аэропорт Бергамо) обслуживал ирландский перевозчик Ryanair, который намерен вновь начать полеты по этому маршруту в конце марта. Авиакомпания airBaltic, обслуживающая линию Таллинн-Брюссель, планирует восстановить рейсы в весенне-летний сезон, а венгерская компания Wizz Air обещает уже с конца марта вновь вернуть в расписание рейс из Таллинна в Саннефьорд Торп.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (AirBaltic), Лондон (Ryanair, AirBaltic), Минск (Belavia), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic), Берлин (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).