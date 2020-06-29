Читатель: "А где дистанция? airBaltic забил самолет под завязку"

“При этом семьи с детьми раскидали по разным местам — трехлетнего ребенка посадили в конце самолета, родителей впереди, — добавляет читатель.

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Перед полетом выдают набор с маской и якобы дезинфицирующей салфеткой, которая на самом деле таковой не является. На салфетках надпись — освежающие. Возможно, есть содержание алкоголя в составе, но явно не минимальные 70%, необходимые для уничтожения вирусов”.

В airBaltic заверили, что безопасность и здоровье пассажиров являются для авиакомпании приоритетом. Чтобы ограничить распространение вируса, с момента постепенного возобновления полетов 18 мая авиакомпания ввела новые меры предосторожности.

В самолетах airBaltic нельзя выбрать среднее кресло, если на рейс не зарегистрировано более 89 пассажиров. Поэтому если пассажир своевременно покупает билет и резервирует место, то он не может выбрать средний ряд. В авиакомпании подчеркивают: ни от одного учреждения не поступали рекомендации оставить средний ряд в салоне свободным, и airBaltic в рамках своих возможностей это делает для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в большей безопасности.