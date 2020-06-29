Читатель: "А где дистанция? airBaltic забил самолет под завязку"

“В рамках одной резервации airBaltic сажает пассажиров вместе или, если это невозможно как можно ближе друг к другу. На конкретном рейсе отец сидел впереди, а мать с ребенком — сзади. Из-за ограничений по дистанцированию такие ситуации, когда члены семьи сидят не вместе, могут случаться чаще. Если семья путешествует с маленьким ребенком и его место находится далеко от родителей, призываем просить стюартов помочь с заменой места уже в самолете”, — советует руководитель корпоративной коммуникации airBaltic Corporation Алисе Бриеде.
По ее словам, дезинфекция салонов проводится регулярно. Все пассажиры обеспечены бесплатным комплектом, в который входит маска и дезинфицирующие салфетки или салфетки с антибактериальным эффектом.
“Перед путешествием пассажиры должны проверять правила и ограничения аэропортов на официальных страницах или в местных посольствах. Правила стремительно меняются и в разных странах отличаются, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас была самая свежая информация”, — советует Алисе Бриеде.
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