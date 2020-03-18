Читатель: путевка в Египет обошлась в 4000 евро, рейс отменили, деньги возвращать не хотят

В редакцию обратился Максим Гаврилов. Он в начале года заказал путевку на середину апреля в Шарм Эль Шейх (Египет). В этот понедельник ему позвонили из Novatours и сообщили, что рейс отменяется и деньги не вернут, но они предлагают другие варианты путешествий, по словам Максима, с завышенной ценой.

"Поскольку у нас семья из четырех человек, то путевка нам обошлась недешево — чуть больше 4000 евро. Для нашей семьи стоимость путевки огромная, но благодаря моим стараниями и усилиям, удалось собрать нужную сумму. На прошлой неделе мы внесли остаток стоимости путевки. Поскольку видели угрозу отмены рейса, то жена поинтересовалась, не будет ли отмены рейса. Наш вылет должен был состояться в апреле. Нас заверили, что все хорошо и переживать не стоит. В понедельник мне позвонили и сообщили, что рейс отменяется и деньги не вернут!"