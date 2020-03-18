18.03.2020, 12:03

Читатель: путевка в Египет обошлась в 4000 евро, рейс отменили, деньги возвращать не хотят

 (4)
EST
Airest veab lennukiga pakke
Airest veab lennukiga pakkeFoto: Andres Putting

Многие туристы столкнулись с проблемами после закрытия границы большинства стран Европы и мира. Читатель рассказал RusDelfi о том, что турфирма Novatours не хочет возвращать деньги за отмену рейса.

В редакцию обратился Максим Гаврилов. Он в начале года заказал путевку на середину апреля в Шарм Эль Шейх (Египет). В этот понедельник ему позвонили из Novatours и сообщили, что рейс отменяется и деньги не вернут, но они предлагают другие варианты путешествий, по словам Максима, с завышенной ценой.

"Поскольку у нас семья из четырех человек, то путевка нам обошлась недешево — чуть больше 4000 евро. Для нашей семьи стоимость путевки огромная, но благодаря моим стараниями и усилиям, удалось собрать нужную сумму. На прошлой неделе мы внесли остаток стоимости путевки. Поскольку видели угрозу отмены рейса, то жена поинтересовалась, не будет ли отмены рейса. Наш вылет должен был состояться в апреле. Нас заверили, что все хорошо и переживать не стоит. В понедельник мне позвонили и сообщили, что рейс отменяется и деньги не вернут!"

Читайте также:

По его словам, несмотря на пункт в договоре о возврате денег при отмене тура со стороны турфирмы, данная ситуация — форс-мажор. То есть рейс отменили по не зависящим от Novatours обстоятельствам. 14 марта Novatours отменил все рейсы в Египет до 15 апреля. Максим с семьей должны были вылетать 13 апреля.

Во вторник Министерство иностранных дел сообщило, что начинает экстренную эвакуацию туристов из Египта и Тенерифе, так как Египет намерен закрыть свое воздушное пространство начиная с 19 марта. Турфирма обещает связаться с клиентами и "предложить альтернативные варианты".

RusDelfi отправил 17 марта запрос в Novatours о данной ситуации и опубликует его при первой возможности.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: