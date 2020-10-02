Читатель: совершенно непонятно, зачем спасать Nordica — нормальных рейсов все равно ведь нет

Ответ Павла К. на статью г. Тоомаса Уйбо

Хотя я и прочитал статью без сомнения авторитетного в своей области человека, мне, как и многим жителям Эстонии совершенно непонятно, почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна?

C 2015 года, с момента основания этой непонятной авиакомпании, я посетил несколько различных стран — Тайланд, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Индонезию, Малайзию, Сингапур, а также большое количество городов Европы, и ни разу не воспользовался услугами этой, с позволения сказать, авиакомпании. Ну не нужно мне было ни в Трондхейм, ни в другой богом забытый город, о котором мало кто слышал, но куда за большие деньги Nordica возит неизвестно кого.



Я бронирую авиабилеты через агрегаторы типа Momondo, и бывали моменты, когда одним из перевозчиков являлась Nordica. Но разница в цене была настолько большая (порядка 150-200 евро), что желания воспользоваться услугами этого замечательного перевозчика не возникло ни разу.