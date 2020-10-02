02.10.2020, 11:33

Читатель: совершенно непонятно, зачем спасать Nordica — нормальных рейсов все равно ведь нет


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Читатель: совершенно непонятно, зачем спасать Nordica — нормальных рейсов все равно ведь нет
Foto: Andres Putting

Сегодня утром в Delfi вышла статья "Почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна", в которой представитель авиакомпании Тоомас Уйбо рассказал свое видение ситуации. В редакцию поступило много писем с комментариями, где читатели высказали иную точку зрения. Публикуем одно из мнений.

Ответ Павла К. на статью г. Тоомаса Уйбо

Хотя я и прочитал статью без сомнения авторитетного в своей области человека, мне, как и многим жителям Эстонии совершенно непонятно, почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна?

C 2015 года, с момента основания этой непонятной авиакомпании, я посетил несколько различных стран — Тайланд, Камбоджу, Вьетнам, Китай, Индонезию, Малайзию, Сингапур, а также большое количество городов Европы, и ни разу не воспользовался услугами этой, с позволения сказать, авиакомпании. Ну не нужно мне было ни в Трондхейм, ни в другой богом забытый город, о котором мало кто слышал, но куда за большие деньги Nordica возит неизвестно кого.

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Я бронирую авиабилеты через агрегаторы типа Momondo, и бывали моменты, когда одним из перевозчиков являлась Nordica. Но разница в цене была настолько большая (порядка 150-200 евро), что желания воспользоваться услугами этого замечательного перевозчика не возникло ни разу.


К слову сказать, мне очень редко удавалось воспользоваться услугами предшественника Nordica— Estonian Air по той же самой причине — в Трондхейм мне было не нужно, а лететь в Амстердам или Брюссель за 400 евро в оба конца я себе позволить не то что не мог, но не видел смысла переплачивать в два, а то и в три раза по сравнению с другими перевозчиками.
Несколько лет назад Nordica перестала летать в Лондон — неужели не было желающих? Или не было желающих заплатить 200 евро за билет в один конец? Скорее, второй вариант.


Господам из Рийгикогу можно выделить для поездок в Брюссель свой собственный самолет, а не держать для этих целей карманную авиакомпанию, что позволит сэкономить миллионы.
Одним словом, вопрос “почему так важно спасти Nordica и предоставить ей 30 млн евро государственной помощи, несмотря на отсутствие рейсов из Таллинна” остается открытым и актуальным, как никогда.

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