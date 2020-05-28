Читатель спрашивает: граница с Россией закрыта, но автобусные фирмы уже вовсю продают билеты в Санкт-Петербург. Что это значит?

Как известно, из-за пандемии коронавируса границы ЕС и России временно закрыты, прекращено автобусное, авиа- и жд сообщение. Так как ни одна из сторон пока не называет точной даты открытия границ и возобновления работы регулярного пассажирского транспорта, спрогнозировать поездки в Россию довольно проблематично. Однако на сайтах автобусных компаний уже открыта продажа билетов на рейсы из ЕС в Россию и обратно. Например, в Lux Express можно приобрести билеты из Таллинна в Санкт-Петербург с отправлением начиная с 15 июня.

По словам Райта Реммеля, открывая продажу билетов, автобусные фирмы руководствуются той информацией, которой обладают на данный момент.

“На международные рейсы, связывающие Прибалтику и Финляндию с Россией, в Lux Express билеты не реализуются до той даты, которая установлена властями в части закрытия границ. Сейчас это 14 июня. Пока другой информации у нас нет. Поэтому компания ведет продажу билетов на рейсы после этой даты”, — уточнил он.