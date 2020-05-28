Читатель спрашивает: граница с Россией закрыта, но автобусные фирмы уже вовсю продают билеты в Санкт-Петербург. Что это значит?

В редакцию Delfi приходит много писем с просьбой разъяснить ситуацию относительно действующей продажи билетов на автобусные рейсы из Эстонии в Россию: можно ли покупать эти билеты; означает ли это, что скоро откроют границу; что делать, если билеты куплены, а рейс отменен. На эти и другие вопросы отвечает Райт Реммель, генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group).
Как известно, из-за пандемии коронавируса границы ЕС и России временно закрыты, прекращено автобусное, авиа- и жд сообщение. Так как ни одна из сторон пока не называет точной даты открытия границ и возобновления работы регулярного пассажирского транспорта, спрогнозировать поездки в Россию довольно проблематично. Однако на сайтах автобусных компаний уже открыта продажа билетов на рейсы из ЕС в Россию и обратно. Например, в Lux Express можно приобрести билеты из Таллинна в Санкт-Петербург с отправлением начиная с 15 июня.
По словам Райта Реммеля, открывая продажу билетов, автобусные фирмы руководствуются той информацией, которой обладают на данный момент.
“На международные рейсы, связывающие Прибалтику и Финляндию с Россией, в Lux Express билеты не реализуются до той даты, которая установлена властями в части закрытия границ. Сейчас это 14 июня. Пока другой информации у нас нет. Поэтому компания ведет продажу билетов на рейсы после этой даты”, — уточнил он.
Это означает, что, если 14 июня Россия и ЕС продлят действие закрытых границ, все запланированные до установленного властями срока рейсы будут автоматически аннулированы. Но при этом продажа билетов будет перенесена на новую дату, которую правительства России и стран ЕС назовут возможной для возобновления сообщения. Пример: если будет решено отложить вопрос открытия границ ЕС-Россия до 15 июля, то все рейсы до этого числа будут автоматически отмены. В продаже появятся только билеты с отправлением начиная с 16 июля. И так до тех пор, пока границы окончательно не откроют. Если же 14 июня будет решено открыть границы ЕС-Россия, то все купленные на лето билеты будут действительными.
“Если ограничения по пересечению границ будут продлены, то мы оповестим всех клиентов, купивших билеты”, — добавляет Райт Реммель.
В случае отмены автобусных рейсов всем клиентам будет предложено несколько вариантов возмещения стоимости билетов.
“Прежде всего, пассажирам будет предложено бесплатно перенести дату поездки. Также можно будет получить 100% компенсационный промокод на будущую поездку. Возврат билетов осуществляется согласно правилам продажи, установленными компанией. Как правило, заранее можно вернуть 100% стоимость билета. Возврату не подлежат билеты, купленные по акционной цене”, — сказал Райт Реммель.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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