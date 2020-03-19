19.03.2020, 13:08

Читатель: я недавно прибыл из поездки. Что мне делать? Как добраться до дома из Таллиннского аэропорта? Будет ли кто-то проверять, что я действительно не выхожу на улицу?


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Читатель: я недавно прибыл из поездки. Что мне делать? Как добраться до дома из Таллиннского аэропорта? Будет ли кто-то проверять, что я действительно не выхожу на улицу?
Foto: Andres Putting

Для предотвращения распространения коронавируса, правительство Республики решило начиная с 17 марта ограничить пересечение внутренних и внешних шенгенских границ и вновь ввести пограничный контроль. После прохождения пограничного контроля все люди, въезжающие в Эстонию, должны оставаться в изоляции в течение двух недель, и им не разрешается покидать свое место жительства или место пребывания, которые указаны в их декларации о здоровье или в документе, подтверждающем оказание медицинской помощи.

Про прибытии в Эстонию человек направляется из аэропорта или пограничного пункта домой на том транспорте, который он планировал использовать.

Человеку с симптомами болезни, состояние здоровья которого это позволяет, полицейские выдают маски и советуют проконсультироваться со своим семейным врачом. Больному в тяжелом состоянии мы вызываем скорую помощь.

Как в аэропорту осуществляется проверка тех, про прибывает в Эстонию?

Въехав в Эстонию, вы должны будете предоставить на пограничном пункте данные о своем маршруте, спутниках, возможных контактах с зараженными людьми и о том, не наблюдалось ли у вас в последнее время симптомов вирусных заболеваний. Анкету и дополнительную информацию можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны ЗДЕСЬ.

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Начиная с 17.03 все пассажиры, помимо заполнения анкеты о состоянии здоровья, по прибытии в Эстонию должны будут также подвергаться пограничному контролю. Поэтому убедитесь в том, что по прибытии в Эстонию у вас будут с собой действительные рейсовые документы.

Я недавно вернулся из поездки, и у меня есть подозрение на коронавирус. Что я должен делать?

При возникновении вопросов, связанных со здоровьем, Департамент здоровья рекомендует звонить на справочный телефон семейных врачей 1220 или +372 634 6630 (можно звонить и из-за границы).

Более подробная информация с инструкциями, как действовать, приведена на сайте Департамента здоровья ЗДЕСЬ.

Безопасно ли находиться в Таллиннском аэропорту?

Опасность заразиться, конечно, есть, но она не больше, чем в любых других местах, например, в торговых центрах. Чисто статистически через аэропорт ежедневно проходит так много человек, что вероятность того, что среди них окажется кто-то, зараженный вирусом, высока. Сегодня (15.03) мы можем сказать, что, насколько нам известно, на территории аэропорта ни одного заражения не произошло.

Работники получили дополнительное количество дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, пассажиры могут получить связанную с вирусом и здоровьем информацию, прибывающим пассажирам при желании проводят консультации по вопросам здоровья, и в дополнение к этому во многих местах терминала имеются средства дезинфекции. Аэропорт повысил и частоту уборки поверхностей и помещений общего пользования.

Пребывание дома обязательно для всех людей, прибывших в Эстонию?


В порядке исключения не нужно находиться на протяжении 14 дней дома:

  • Сотрудникам иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений в Эстонии, членам их семей или иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.
  • Людям, которые перевозят товары и сырье.
  • Людям, которые занимаются пассажирским транспортом, включая членов экипажа общественного транспорта.
  • Людям, которые обслуживают туристические группы и тем, кто непосредственно участвует в предоставлении пассажирских транспортных услуг.
  • Работникам здравоохранения или другим людям, которые оказывают необходимые услуги для преодоления чрезвычайной ситуации.
  • Иностранцам без симптомов заражения, которые проезжают Эстонию, чтобы попасть к себе на родину.
  • Людям, которые ездят из Валга в Валку и наоборот в целях работы.
  • Людям, которым департамент полиции и погранохраны дал на основании особого ходатайства разрешение на въезд в Эстонию.


Почему важно оставаться дома?

Домашняя изоляция – это мера предосторожности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Чем меньше людей передвигается и чем меньше социальных контактов, тем ниже риск заражения. Период составляет 14 дней, потому что в течение этого времени проявляются симптомы заболевания. Если у вас проявились симптомы, то вы должны оставаться дома до тех пор, пока не вылечитесь, в случае ухудшения здоровья необходимо вызвать скорую помощь.

Коронавирус обычно протекает легко, но пожилые люди и люди со слабой иммунной системой находятся в группе риска - у них заболевание может перейти в воспаление легких. Оставаясь дома, мы не подвергаем их риску.

Обязательство оставаться дома означает, что покидать дом или квартиру вообще нельзя?

Оставаться дома – это означает не выходить без веских причин и действительно находиться по месту жительства. Разрешены только те выходы, которые действительно необходимы, например, если жизнь человека находится в опасности, нужно получить врачебную помощь, пополнить запасы еды или выйти гулять с собакой. Человек может выйти, например, на пробежку или покататься на велосипеде, но он должен избегать контакта с другими людьми. После въезда в Эстонию человек должен оставаться на протяжении 14 дней дома, не ходить в торговые центры, не гулять по лесной тропе с большим количеством людей или в любых других местах.

NB! Если у человека появляются признаки заболевания, он должен оставаться дома до полного выздоровления, до тех пор пока он больше не будет заразным.

Члены семьи или люди, которые проживают вместе с приехавшим из поездки должны тоже оставаться дома?

Это действительно будет лучшим решением, но оставаться дома обязан только приехавший. Находясь дома с другими людьми, следуйте рекомендациям департамента здоровья, чтобы избежать риска заражения. Избегайте близких контактов: объятий, поцелуев, не берите детей на руки, не делите столовые приборы, а также мойте поверхности, к которым часто прикасаетесь.

Что делать, если проявляются симптомы заболевания?

Посоветуйтесь со своим семейным врачом. Семейный врач даст вам советы исходя из серьезности ситуации. Для взятия проб на коронавирус больше не нужно вызывать скорую помощь. Не ходите в центр семейных врачей или в отделение неотложной помощи. Отдыхайте и лечитесь исходя из советов врача.

Находитесь дома до тех пор, пока врач не скажет вам, что больше нет опасности заражения и следуйте правилам, которые помогут не заразить всех домашних.

Руководство доступно как на эстонском, так и на русском языках здесь: www.koroonaviirus.ee

Может ли полиция за нарушение обязанности оставаться дома назначить наказание?

Исходя из закона нарушение распоряжения руководителя чрезвычайного положения является административным правонарушением. То же распоряжение, которым было в Эстонии объявлено обязательство оставаться дома, влечет за собой штраф в размере 2000 евро в случае несоблюдения распоряжения. Полиция надеется, что люди, которые въезжают в Эстонию, понимают необходимость быть дома и подходят к этому серьезно.

Департамент полиции и погранохраны может проводить выборочные проверки, напрямую связываясь с человеком. Также мы можем проверить исполнение распоряжения в ходе обычной работы, например, в ходе проверки соблюдения правил дорожного движения.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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