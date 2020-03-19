Читатель: я недавно прибыл из поездки. Что мне делать? Как добраться до дома из Таллиннского аэропорта? Будет ли кто-то проверять, что я действительно не выхожу на улицу?

Почему важно оставаться дома?
Домашняя изоляция – это мера предосторожности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Чем меньше людей передвигается и чем меньше социальных контактов, тем ниже риск заражения. Период составляет 14 дней, потому что в течение этого времени проявляются симптомы заболевания. Если у вас проявились симптомы, то вы должны оставаться дома до тех пор, пока не вылечитесь, в случае ухудшения здоровья необходимо вызвать скорую помощь.
Коронавирус обычно протекает легко, но пожилые люди и люди со слабой иммунной системой находятся в группе риска - у них заболевание может перейти в воспаление легких. Оставаясь дома, мы не подвергаем их риску.
Обязательство оставаться дома означает, что покидать дом или квартиру вообще нельзя?
Оставаться дома – это означает не выходить без веских причин и действительно находиться по месту жительства. Разрешены только те выходы, которые действительно необходимы, например, если жизнь человека находится в опасности, нужно получить врачебную помощь, пополнить запасы еды или выйти гулять с собакой. Человек может выйти, например, на пробежку или покататься на велосипеде, но он должен избегать контакта с другими людьми. После въезда в Эстонию человек должен оставаться на протяжении 14 дней дома, не ходить в торговые центры, не гулять по лесной тропе с большим количеством людей или в любых других местах.
Динамо приостановило тренировочный процесс
Жена экс-полковника Захарченко сбежала из РФ с конем
"Сейчас завизжали по-свинячьи, завтра – замурлыкаем"
Трагедия в бане: Назван гонорар блогерши на «Пусть говорят»