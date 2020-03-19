Читатель: я недавно прибыл из поездки. Что мне делать? Как добраться до дома из Таллиннского аэропорта? Будет ли кто-то проверять, что я действительно не выхожу на улицу?

Про прибытии в Эстонию человек направляется из аэропорта или пограничного пункта домой на том транспорте, который он планировал использовать.

Человеку с симптомами болезни, состояние здоровья которого это позволяет, полицейские выдают маски и советуют проконсультироваться со своим семейным врачом. Больному в тяжелом состоянии мы вызываем скорую помощь.

Как в аэропорту осуществляется проверка тех, про прибывает в Эстонию?

Въехав в Эстонию, вы должны будете предоставить на пограничном пункте данные о своем маршруте, спутниках, возможных контактах с зараженными людьми и о том, не наблюдалось ли у вас в последнее время симптомов вирусных заболеваний. Анкету и дополнительную информацию можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны ЗДЕСЬ.

Начиная с 17.03 все пассажиры, помимо заполнения анкеты о состоянии здоровья, по прибытии в Эстонию должны будут также подвергаться пограничному контролю. Поэтому убедитесь в том, что по прибытии в Эстонию у вас будут с собой действительные рейсовые документы.