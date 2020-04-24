24.04.2020, 12:00

Читательница: "airBaltic готов вернуть всего 35,50 евро вместо потраченных на билеты 148 евро"

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EST
AirBaltic
Foto: Delfi.lv

В редакцию портала DELFI обратилась читательница, у которой из-за пандемии коронавируса сорвалась деловая поездка. Женщина обратилась в авиакомпанию airBaltic с просьбой вернуть деньги. Однако, возмещать полную стоимость билетов там отказались.

Анна (имя изменено) — врач. В марте она должна была лететь на урологический конгресс в Амстердам, однако из-за пандемии коронавируса его сначала перенесли, а потом вообще отменили. Женщина отменила полет и попробовала вернуть деньги, потраченные на авиабилеты, но сумма которую ей предложили оказалось намного меньше той, что она заплатила.

“Деньги за конференции вернут без проблем, деньги за страховку вернули без проблем. И только airBaltic отличился — вместо 148,97 евро, они мне предложили вернуть 35,50 евро! Уверена, я не одна такая! У меня плохо с работой и туго с деньгами, а я должна просто подарить сумму, на которую я могу месяц жить!“ — возмущается женщина.

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В ответе, который Анна получила от airBaltic говорится, что “был приобретен билет тарифа Basic, и в случае отказа от полета возвращаются неиспользованные сборы аэропорта в размере 35,50 евро, а стоимость билетов, доплат и дополнительных услуг не возмещаются”.

“В этом случае женщина сама отменила свою резервацию на полет, который в тот момент еще планировалось совершить. Согласно правилам, действующим в отношении билетов класса Basic, пассажиру возвращают только сумму, потраченную на налоги”, — пояснила DELFI руководитель корпоративной коммуникации Алисе Бриеде.

А как быть в ситуации, если пассажир купил билеты класса Basic, а полет отменили из-за закрытия границ (то есть человек не сам его отменил)? Может ли в этом случае пассажир рассчитывать на возврат средств, потраченных на билеты?

“В случае, если airBaltic отменил какой-либо полет, мы связываемся с каждым пассажиром индивидуально, отправив на электронную почту информацию об изменениях. Мы призываем всех затронутых пассажиров, независимо от типа билета, бесплатно поменять дату рейса или получить компенсацию подарочными картами (сумма компенсации увеличивается на 20 евро за каждый рейс в одну сторону) или в виде банковского перевода”, — уточнила Алисе Бриеде.

Более подробно о типах билетов airBaltic ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, клиенты потребовали от латвийской авиакомпании airBaltic вернуть им более 10 млн евро за билеты на отмененные рейсы. По информации авиакомпании, все больше клиентов выбирают компенсации подарочными картами.

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