Читательница: "airBaltic готов вернуть всего 35,50 евро вместо потраченных на билеты 148 евро"

Анна (имя изменено) — врач. В марте она должна была лететь на урологический конгресс в Амстердам, однако из-за пандемии коронавируса его сначала перенесли, а потом вообще отменили. Женщина отменила полет и попробовала вернуть деньги, потраченные на авиабилеты, но сумма которую ей предложили оказалось намного меньше той, что она заплатила.

“Деньги за конференции вернут без проблем, деньги за страховку вернули без проблем. И только airBaltic отличился — вместо 148,97 евро, они мне предложили вернуть 35,50 евро! Уверена, я не одна такая! У меня плохо с работой и туго с деньгами, а я должна просто подарить сумму, на которую я могу месяц жить!“ — возмущается женщина.

В ответе, который Анна получила от airBaltic говорится, что “был приобретен билет тарифа Basic, и в случае отказа от полета возвращаются неиспользованные сборы аэропорта в размере 35,50 евро, а стоимость билетов, доплат и дополнительных услуг не возмещаются”.