Читательница: "airBaltic готов вернуть всего 35,50 евро вместо потраченных на билеты 148 евро"

“В этом случае женщина сама отменила свою резервацию на полет, который в тот момент еще планировалось совершить. Согласно правилам, действующим в отношении билетов класса Basic, пассажиру возвращают только сумму, потраченную на налоги”, — пояснила DELFI руководитель корпоративной коммуникации Алисе Бриеде.
А как быть в ситуации, если пассажир купил билеты класса Basic, а полет отменили из-за закрытия границ (то есть человек не сам его отменил)? Может ли в этом случае пассажир рассчитывать на возврат средств, потраченных на билеты?
“В случае, если airBaltic отменил какой-либо полет, мы связываемся с каждым пассажиром индивидуально, отправив на электронную почту информацию об изменениях. Мы призываем всех затронутых пассажиров, независимо от типа билета, бесплатно поменять дату рейса или получить компенсацию подарочными картами (сумма компенсации увеличивается на 20 евро за каждый рейс в одну сторону) или в виде банковского перевода”, — уточнила Алисе Бриеде.
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