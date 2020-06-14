Читательница: "airBaltic просит за билет из Лондона в Ригу 500 евро"

В авиакомпании подчеркивают, что в рамках возможностей увеличили мощности кол-центра и отдела обслуживания клиентов, однако учитывая большой спрос, нужно считаться с тем, что на общение и обработку различных запросов уходит больше времени, чем обычно. А вот подарочную карту обещают прислать раньше заявленного. “Хотя предприятие в своих электронных письмах информирует пассажиров о том, что подарочная карта будет отправлена в течение трех недель, фактически это происходит гораздо быстрее — меньше, чем за сутки”, — говорит Алисе Бриеде.
По ее словам, полеты в Лондон airBaltic предлагает начиная с 49 евро. “Учитывая высокий спрос, стоимость билетов на рейсы, вылет которых запланирован в течение ближайших дней и на которые остались последние места, может быть выше”, — говорит она.
11 июня на домашней странице авиакомпании указано, что цена билета из Лондона в Ригу на 22 июня составляет 586,99 евро.
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