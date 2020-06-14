Читательница: "airBaltic просит за билет из Лондона в Ригу 500 евро"

Не покупайте билеты на самолеты с airBaltic пока COVID-19 не закончится. Я проживаю в Лондоне и хочу вернуться на родину. Билеты Лондон-Рига продавались с 10 июня, цена была около 400 евро в одну сторону. Потом за два дня до 10 числа было написано, что все самолеты отменены до 15 июня. Я решила купить билет на 16 июня, и вчера билеты на 16 июня продавались уже за 500 евро. Бедные люди, кто купил билет за такую сумму. Так и сидишь на чемоданах и ждешь — будет полет или нет. Вот опять самолеты отменены до 22 июня”, — пишет женщина.

По словам Алисы, сообщение о том, что полет отменен, она на электронную почту не получила. “Я им сама позвонила. Потратила 10 евро, чтобы просидеть на телефонной линии, — рассказывает читательница. — Мне предложили два варианта: возврат денег или подарочную карту. Так как есть знакомый, который ждет деньги с 30 марта, решила взять подарочную карту. Вот только после того, как я выбрала этот вариант, получила email — подарочную карту я получу через три недели! Теперь я не могу забронировать другой билет в течение трех недель! Мало того что airBaltic продают билеты за немыслимые деньги, не зная будет самолет или нет, так ещё и не возвращают деньги сразу!”